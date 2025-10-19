#АЭС в Казахстане
Мир

Фееричное шоу дронов в Китае побило рекорд Гиннесса – захватывающие кадры

Дроны, шоу, Китай, рекорд , фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2025 01:11 Фото: Х/ Yin MR
В китайском городе Люян (провинция Хунань) в небо одновременно подняли 15 947 дронов, устроив крупнейшее в мире световое шоу, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщил один из организаторов события Майкл Ли в соцсети X, опубликовав видео впечатляющего представления.

Во время шоу беспилотники выстроились в сложные фигуры – планету Земля, распускающиеся цветы и огромное дерево, листья которого "опадали" синхронно с фейерверками.

По словам организаторов, подготовка к мероприятию заняла несколько месяцев. Для точной синхронизации почти 16 тысяч дронов использовалась специальная система управления, обеспечивающая идеальное позиционирование и синхронное движение аппаратов на высоте.

Информация о новом рекорде пока не опубликована на официальных ресурсах Книги рекордов Гиннеса, однако, по предварительным данным, шоу в Люяне уже превзошло прежний мировой рекорд, который также принадлежал Китаю.

Ранее сообщалось, что в ОАЭ откроется один из самых больших фонтанов в мире.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
