Кэти Перри и Орландо Блум вновь на грани расставания

Инсайдер рассказал иностранным СМИ о том, что популярная певица Кэти Перри и ее возлюбленный, актер Орландо Блум, вновь находятся на грани расставания, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Page Six, в настоящее время исполнительница находится в своем туре Lifetimes, который начался 23 апреля и продлится до 7 декабря.

"Все кончено. Они ждут, пока закончится ее тур, прежде чем расстаться", – заявил источник издания.

Издание также отмечает, что Перри сильно расстроена тем, что слушатели плохо приняли ее новый альбом.

"Она также была разочарована некоторыми отзывами о туре. Это оказало негативное влияние на их отношения", – говорится в сообщении.

Пара впервые встретилась в 2016 году на вечеринке после церемонии вручения премии "Золотой глобус".

В отношениях Кэти Перри и Орландо Блума в 2017 году уже был кризис. Через год после начала романа звезды расстались. Произошло это, рассказала певица в подкасте Call Her Daddy, из-за того, что у влюбленных друг на друга были совершенно разные планы. Затем они возобновили отношения, и в 2024 году Перри рассказала о расставании с актером. С тех пор оба начали регулярно ходить к психологу и выстроили правила, которые, по их словам, помогают им жить и в горе, и в радости вот уже восемь лет.

