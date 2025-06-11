Александр Петров и его супруга поделились важным семейным событием
Фото: Instagram/viktoriyaantonova_
Известный российский актер Александр Петров и его супруга Виктория Антонова крестили сына Федора, сообщает Zakon.kz.
Семейными снимками супруга поделилась в Instagram. Также пара показала фотографии с празднования и из совместного отпуска.
"Первые дни лета, насыщенные событиями, в окружении родных и любимых", – подписала пост Антонова.
Подписчики поддержали семью в комментариях:
– Спасибо за семейные красивые фото! Ребята, какие же вы замечательные! Любуюсь, радуюсь вашему счастью
– Александр с вами очень похорошел. Одно удовольствие смотреть на вашу пару.
– Вика, как вы расцвели! Очень красивая!
– Какие милые и теплые моменты!
Ранее, в декабре 2024, семья объявила о скором пополнении.
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