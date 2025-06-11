Александр Петров и его супруга поделились важным семейным событием

Семейными снимками супруга поделилась в Instagram. Также пара показала фотографии с празднования и из совместного отпуска.

Подписчики поддержали семью в комментариях:

– Спасибо за семейные красивые фото! Ребята, какие же вы замечательные! Любуюсь, радуюсь вашему счастью

– Александр с вами очень похорошел. Одно удовольствие смотреть на вашу пару.

– Вика, как вы расцвели! Очень красивая!



– Какие милые и теплые моменты!