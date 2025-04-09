Александр Петров впервые стал отцом

В семье известного российского актера театра и кино Александра Петрова – пополнение. Его жена Виктория Антонова родила сына, сообщает Zakon.kz.

Об этом счастливые родители сегодня, 9 апреля 2025 года, рассказали в Instagram.

"06.04.2025. Добро пожаловать на нашу планету, Фёдор Александрович! Мы тебя очень ждали! Мы тебя очень любим! Любимая жена, спасибо за сына! Ты – богиня! Я тобой горжусь, восхищаюсь и очень тебя люблю!" – написал Александр.

Многочисленные поклонники и коллеги по цеху поздравили 36-летнего Петрова с рождением первенца, а жене и малышу пожелали здоровья:

"Саша! Какое счастье! Поздравляю!"

"Поздравляем с рождением Фёдора!"

"Поздравляю! Здоровья и счастья всем".

"Поздравляем от души! Здоровья и благополучия вашей семье".

"От души поздравляем вас, Александр! Счастья вам и вашей семье! Спокойных ночей и здоровья малышу и маме".

"Поздравляю вас! Женщина сотворила чудо. Как приятно читать слова вашей благодарности ей. Крепкого здоровья вашей семье, благополучия, счастья и много любви".

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О скором пополнении Александр Петров и его супруга объявили 18 декабря 2024 года.