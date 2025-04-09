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Культура и шоу-бизнес

Александр Петров впервые стал отцом

Александр Петров впервые стал отцом, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2025 13:02 Фото: Instagram/actorsashapetrov
В семье известного российского актера театра и кино Александра Петрова – пополнение. Его жена Виктория Антонова родила сына, сообщает Zakon.kz.

Об этом счастливые родители сегодня, 9 апреля 2025 года, рассказали в Instagram.

"06.04.2025. Добро пожаловать на нашу планету, Фёдор Александрович! Мы тебя очень ждали! Мы тебя очень любим! Любимая жена, спасибо за сына! Ты – богиня! Я тобой горжусь, восхищаюсь и очень тебя люблю!" – написал Александр.

Многочисленные поклонники и коллеги по цеху поздравили 36-летнего Петрова с рождением первенца, а жене и малышу пожелали здоровья:

  • "Саша! Какое счастье! Поздравляю!"
  • "Поздравляем с рождением Фёдора!"
  • "Поздравляю! Здоровья и счастья всем".
  • "Поздравляем от души! Здоровья и благополучия вашей семье".
  • "От души поздравляем вас, Александр! Счастья вам и вашей семье! Спокойных ночей и здоровья малышу и маме".
  • "Поздравляю вас! Женщина сотворила чудо. Как приятно читать слова вашей благодарности ей. Крепкого здоровья вашей семье, благополучия, счастья и много любви".

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Фото Динара Халдарова
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