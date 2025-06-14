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Культура и шоу-бизнес

О женщине-дворнике снимают сериал в Алматы

Весна, потепление, весна в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2025 08:33 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Алматы стартовали съемки нового драматического телесериала "Жарық күн" – "Светлый день" о судьбах простых людей, на чьих плечах держится чистота и порядок в обществе, сообщает Zakon.kz.

Главная героиня сериала – женщина по имени Маржан, она работает дворником. Несмотря на трудности судьбы, она предана своему делу и окружает людей не только заботой, но и душевным теплом, передает "Хабар". К слову, сериал создается по заказу этого агентства.

Над сериалом трудится опытная команда. Сценарий писали около полугода, проведен масштабный кастинг. В проекте задействованы более 40 актеров, в том числе ведущие звезды казахстанского театра и кино.

Съемки проходят в Алматы и Алматинской области и продлятся более двух месяцев. Сериал выйдет в эфир к новому сезону телеканала "Хабар". Авторы проекта отмечают, что зрителей ждет 25 насыщенных эпизодов, наполненных глубокими чувствами и важными жизненными уроками.

Алматы ради концерта Дженнифер Лопес выбрали фанаты из 29 стран.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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