О женщине-дворнике снимают сериал в Алматы

В Алматы стартовали съемки нового драматического телесериала "Жарық күн" – "Светлый день" о судьбах простых людей, на чьих плечах держится чистота и порядок в обществе, сообщает Zakon.kz.

Главная героиня сериала – женщина по имени Маржан, она работает дворником. Несмотря на трудности судьбы, она предана своему делу и окружает людей не только заботой, но и душевным теплом, передает "Хабар". К слову, сериал создается по заказу этого агентства.

Над сериалом трудится опытная команда. Сценарий писали около полугода, проведен масштабный кастинг. В проекте задействованы более 40 актеров, в том числе ведущие звезды казахстанского театра и кино.

Съемки проходят в Алматы и Алматинской области и продлятся более двух месяцев. Сериал выйдет в эфир к новому сезону телеканала "Хабар". Авторы проекта отмечают, что зрителей ждет 25 насыщенных эпизодов, наполненных глубокими чувствами и важными жизненными уроками.

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