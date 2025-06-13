Фанаты из 29 стран выбрали Алматы ради концерта Дженнифер Лопес
Продюсер "Астана концерт" Малик Хасенов 13 июня 2025 года уточнил, что это событие вызвало большой международный резонанс:
"Билеты приобрели зрители из 29 стран, включая Россию, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, США, Великобританию, Германию, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Швейцарию, Китай, Турцию, Мексику и другие".
Материал по теме
Также специалисты Управления туризма Алматы уже подсчитали, что иностранные туристы в среднем проводят в городе от 3 до 5 дней и тратят до 1500 долларов за все время пребывания:
"По предварительным прогнозам, вклад зарубежных гостей в систему HoReCa города может составить около 5 миллиардов тенге. Это включает расходы на гостиницы, рестораны, транспорт, экскурсии, торговлю и другие сферы обслуживания".
Материал по теме
Анонсы концертов Лопес в Астане и Алматы наделали много шума. Если по дате и месту проведения музыкального вечера в столице вопросов не было, то во втором случае оказалось, что организаторы не согласовали выступление с ФК "Кайрат". Тогда матчи Премьер-лиги чемпионата РК совпали с датой концерта актрисы на Центральном стадионе.
Но 27 мая 2025 года организаторы совместно с руководством футбольного клуба и дирекцией спортивных сооружений города достигли соглашения по вопросу проведения концерта.