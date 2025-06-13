Фанаты из 29 стран выбрали Алматы ради концерта Дженнифер Лопес

Мировая звезда Дженнифер Лопес уже 10 августа 2025 года даст сольный концерт в Алматы. Примечательно, что на один из самых обсуждаемых музыкальных мероприятий билеты приобрели зрители из 29 стран, сообщает Zakon.kz.

Продюсер "Астана концерт" Малик Хасенов 13 июня 2025 года уточнил, что это событие вызвало большой международный резонанс:

"Билеты приобрели зрители из 29 стран, включая Россию, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, США, Великобританию, Германию, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Швейцарию, Китай, Турцию, Мексику и другие".

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Также специалисты Управления туризма Алматы уже подсчитали, что иностранные туристы в среднем проводят в городе от 3 до 5 дней и тратят до 1500 долларов за все время пребывания:

"По предварительным прогнозам, вклад зарубежных гостей в систему HoReCa города может составить около 5 миллиардов тенге. Это включает расходы на гостиницы, рестораны, транспорт, экскурсии, торговлю и другие сферы обслуживания".

Анонсы концертов Лопес в Астане и Алматы наделали много шума. Если по дате и месту проведения музыкального вечера в столице вопросов не было, то во втором случае оказалось, что организаторы не согласовали выступление с ФК "Кайрат". Тогда матчи Премьер-лиги чемпионата РК совпали с датой концерта актрисы на Центральном стадионе.

Но 27 мая 2025 года организаторы совместно с руководством футбольного клуба и дирекцией спортивных сооружений города достигли соглашения по вопросу проведения концерта.