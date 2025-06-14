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Культура и шоу-бизнес

В ЮНЕСКО сделали заявление о редком казахском музыкальном инструменте

ЮНЕСКО Алматы сделал заявление о редком народном музыкальном инструменте, фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2025 13:27 Фото: из личного архива Казыма Аманкосова
В офисе ЮНЕСКО в Алматы заявили, что продолжают поддерживать уникальный казахский музыкальный инструмент – ортеке, сообщает Zakon.kz.

В организации напомнили, что в 2022 году ортеке включили в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Отмечается, что танец, рождающийся от ритма пальцев и струн, не просто зрелище, а история, передаваемая от поколения к поколению.

"Сегодня, когда глобализация стирает границы, особенно важно бережно хранить то, что делает нас уникальными. И в каждом движении куклы, в каждом звуке домбры звучит голос культуры, который не должен исчезнуть. Ведь культура – это мост между прошлым и будущим, который мы строим вместе".ЮНЕСКО Алматы

Zakon.kz писал про удивительного жителя Тараза Казыма Аманкосова, которому удалось вернуть к жизни исчезнувшую музыкальную марионетку.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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