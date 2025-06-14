В ЮНЕСКО сделали заявление о редком казахском музыкальном инструменте

В офисе ЮНЕСКО в Алматы заявили, что продолжают поддерживать уникальный казахский музыкальный инструмент – ортеке, сообщает Zakon.kz.

В организации напомнили, что в 2022 году ортеке включили в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Отмечается, что танец, рождающийся от ритма пальцев и струн, не просто зрелище, а история, передаваемая от поколения к поколению.

"Сегодня, когда глобализация стирает границы, особенно важно бережно хранить то, что делает нас уникальными. И в каждом движении куклы, в каждом звуке домбры звучит голос культуры, который не должен исчезнуть. Ведь культура – это мост между прошлым и будущим, который мы строим вместе". ЮНЕСКО Алматы

Zakon.kz писал про удивительного жителя Тараза Казыма Аманкосова, которому удалось вернуть к жизни исчезнувшую музыкальную марионетку.