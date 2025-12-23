Под стук деревянных козлят: астанчанин искусно играет на древнем казахском музыкальном инструменте

Ортеке – уникальное казахское музыкально-кукольное искусство, где деревянная фигурка горного козла (таутеке) "оживает", танцуя под звуки домбры. Однако оно на долгие времена было забыто, но современным мастерам и музыкантам все же удалось его вернуть на сцену.

Zakon.kz побеседовал с молодым исполнителем и узнал, как он сумел овладеть мастерством игры на ортеке.

Житель Астаны Жанибек Макатанулы – хранитель фонда Музея искусств, параллельно является участником мультиспортивного этнофольклорного ансамбля Joshy qazaq national. Парень родился в Китае, однако с детства рос, соблюдая казахские традиции, и был близок к народному искусству.

"Мы были истинными казахскими кочевниками: летом наша семья переезжала на пастбища, а на зимовку отправлялась ближе к горам. В этих местах из электроники работало лишь радио. Я с наслаждением слушал акынов и кюйши. Заметив это, отец привлек меня к урокам домбры. Играть на ней меня научил талантливый домбрист Рахман Апейулы. Со временем интерес к музыке возрос". Жанибек Макатанулы

Прибыв в Казахстан, юноша тут же приступил к изучению казахских народных инструментов, а их почти 120. Получил образование домбриста в Талдыкорганском музыкальном колледже им. Канабека Байсеитова, а в Алматинской консерватории им. Курмангазы освоил специальность сыбызгы. На сегодня мультиинструменталист играет на 20 музыкальных инструментах, в числе которых домбыра, сыбызгы, шертер, гитара, фортепиано, шанкобыз, барбыт, сазсырнай, жетиген, кобыз и другие. Однако одним из самых интересных считает ортеке.

"Ортеке – это одновременное сплетение музыки, танца и сценического мастерства. История музыкального инструмента насчитывает более двух тысячелетий. В древности оно было широко распространено среди казахского народа. Однако по разным историческим причинам было забыто на территории современного Казахстана. А среди казахов в Китае эта традиция сохранилась до наших дней. Я впервые увидел ортеке по китайскому телевидению. Это искусство мне показалось особенным и интересным. Меня поразило, как маленький деревянной козленок танцевал под мелодию. Зрелище продемонстрировало единую гармонию музыки, ремесла и народной мудрости". Жанибек Макатанулы

Тогда Жанибек Макатанулы самостоятельно соорудил ортеке. Деревянная фигура не совсем напоминала таутеке, да и его движения не попадали в такт с музыкой. Но это стало большим шагом, чтобы научиться играть на ортеке.

"Это было в Китае, я собственноручно из дерева выточил маленького козлика, хотя его внешность вызывала много вопросов. Все было не так, как я задумал. Попытался сыграть на ортеке совместно с домброй. Но выявил недочеты в технических моментах: фигурка не держала равновесие, расположение нитей было разное, из-за чего координация движений оказалась неправильной. Поэтому исполнение получилось не столь впечатляющим". Жанибек Макатанулы

Но молодой человек не отчаялся. Учитывая, что самое сложное в этой работе "живое" движение таутеке, а не просто его внешность, пришлось учиться на том, что было. Потребовалась большая выносливость, опыт и чувство ритма, ведь каждая мелкая деталь напрямую влияла на качество общего результата: звук, исполнение и презентабельность.

"Для меня самое интересное в ортеке то, что неодушевленное буквально оживает в руках. Это глубокая философия, когда твой слух, мозг, руки пытаются сосредоточиться на одном, чтобы выдать то, что дано целому оркестру. В результате наслаждение получает не только исполнитель, но и зритель. Видя мое рвение, первый полноценный ортеке подарил мне мой учитель, мастер-инструменталист Азамат Бакия. Для меня это было не просто подарком, а символом большой веры в меня и духовного благополучия этого редкого предмета". Жанибек Макатанулы

По словам музыканта, по сей день найти хороший ортеке – нелегко. Этот инструмент достаточно хрупкий и требует особых навыков. Мало кто перенял традицию и освоил эту технику.

"У каждого мастера своя специфика: кто-то обращает внимание только на вид, а кто-то на движение. Найти качественный ортеке – значит, прикоснуться к истории, руке мастера и духу инструмента. Но я считаю, что тем не менее таких ремесленников нужно поддерживать и поощрять, ведь в их руках будущее столь уникального творения". Жанибек Макатанулы

Обычно ортеке идет в сопровождении домбры, но собеседник уверяет, что его можно совместить с любым инструментом. К тому же он может исполнять не только народную музыку, но и классическую, а также современную.

"Я на ортеке исполняю различные казахские народные песни и кюи. Это мне позволяет в полной мере показать движение фигурок. Что передает не просто мелодию, а целую художественную постановку. Но иногда я делаю необычные национальные композиции в сопровождении, допустим, сыбызгы, шанкобыза и шертера. На ортеке можно сыграть любую композицию, главное, чтобы движение козликов попало в такт с ритмами". Жанибек Макатанулы

Зрители всегда с интересом разглядывают ортеке, пытаясь разгадать, как это все работает. Для многих это новый и необычный мир музыки и кукольного мастерства. Главная задача Жанибека Макатанулы – обратить внимание всего мира на древнее творчество казахов.