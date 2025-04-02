Горный козел, танцующий на барабане: житель Тараза воссоздал забытый тюркский инструмент

Вы когда-нибудь слышали про ортеке? Этот уникальный инструмент мельком упоминается в старинных казахских фильмах и народных песнях. Однако, если бы не мастер из Тараза, возможно, мир так никогда бы не узнал о его существовании и звучании.

Zakon.kz расскажет, как Казыму Аманкосову удалось вернуть к жизни исчезнувшую музыкальную марионетку.

59-летний Казым Аманкосов разносторонняя личность: художник, скульптор и педагог. Особый интерес он проявляет к ремеслу, с гордостью пропагандирует казахскую национальную культуру. Он по зову сердца смастерил почти 300 домбр, 30 кыл-кобызов, жетыген и другие музыкальные инструменты.

"Мне очень нравится домбра. Помню, в детстве с любопытством наблюдал за братом, который исполнял жыры (сказания). Так на слух освоил его. Постепенно приглянулся корпус, я попробовал создать свой аспап. Методом проб и ошибок стали получаться один за другим инструменты". Казым Аманкосов

Фото: из личного архива Казыма Аманкосова

Особое внимание приковывает ортеке – древний тюркский инструмент, который считался исчезнувшим. Мастер не только возродил его, но и внес свою лепту. Прежде всего он увлекает необычным видом: барабан из верблюжьей кожи в виде высокого деревянного стула, а на плоскости из этого же материала выточен горный козел.

Инструмент сопровождает игру домбры. При ее звучании на поверхности в такт танцует фигурка, излучая гармоничные щелчки. Зрелище фантастическое. Любой, кто судит со стороны, может принять выступление за обман зрения или вовсе посчитать, что все работает на батарейках. Сам автор, хоть и не раскрывает мельчайших подробностей, отвечает просто: все кроется в законах физики.

"Я окончил художественно графический факультет Педагогического института в Жамбылской области. В 90-е годы работал преподавателем в культурно-просветительном училище. В газете увидел короткую заметку про ортеке. Там было написано, что его нашли при раскопках древнего Отрара. Сначала не могли разобраться, потом выяснили, что он якобы был 1000-летней давности. Я задумался, что есть упоминания про этот инструмент, однако почему-то никогда не видел его. Мне сказали, что я могу на него посмотреть в Музее народных музыкальных инструментов. Для этого я несколько раз ездил в Алматы. Однако в музее мне так и не показали его, сначала ссылаясь на то, что он на реставрации, а потом – на гастролях". Казым Аманкосов

Мужчина так и не увидел ортеке. Однако решил создать его сам. Шесть лет работал над ним. Сначала горный козел не танцевал, но ремесленник довел начатое до конца, неразделимо связав с домброй.

"Воплотил именно образ тау теке, то есть горного козла, потому что он символ миролюбия и силы. Как раз наша страна обрела независимость, и меня это вдохновляло на развитие казахского искусства. Ортеке – не отдельный музыкальный инструмент, а развлекательный элемент кочевых народов. В моем случае он дополнение к домбре. Когда играешь на нем, горный козел танцует, издавая звуки топота копыт". Казым Аманкосов

Фото: из личного архива Казыма Аманкосова

Поскольку фигурка управляется ниткой, свое искусство автор сравнивает с куклой-марионеткой. Правда, лески у тау теке значительно меньше.

"Если обычные куклы-марионетки двигаются с помощью 10 ниток, то моя управляется через одну. Сильно хотел, чтобы горный козел красиво танцевал. В первый раз он не исполнял танцы, следующий примитивно двигался, а ныне существующий – третий вариант. Его я создал, используя шесть видов дерева. На барабане чистый звук получается благодаря верблюжьей коже. Тут главное – законы физики и быть на одной волне с инструментом. Если хаотично играть, конечно, фигурка выпадет из зоны". Казым Аманкосов

Фото: из личного архива Казыма Аманкосова

Вот уже 29 лет мастер выступает со своим необычным творением, каждый раз собирая толпы восхищенных зрителей и срывая бурные овации. Радовать их исполнитель горд. К тому же иностранцы не раз уговаривали его продать танцующего горного козла. Но автор считает, что он наследие казахского народа.

"С ортеке я ездил в Объединенные Арабские Эмираты, в нескольких городах играл. Произвел фурор на жителей. Они не только наслаждались представлением, но и пытались разгадать, как все устроено. Еще как-то был на тренинге по войлоку в Шымкенте. На нем я показал видео инструмента, кыргызские мастера положили глаз на него и предложили через их народ показать миру ортеке. Также индийская делегация была готова за большие деньги купить работу. Я, естественно, не согласился". Казым Аманкосов

"У меня есть надежда, что кто-то увидит редкий инструмент и выступит спонсором. Много разных мыслей, богатый опыт за плечами, хочу делать жетыген, кыл-кобыз, да и чтобы ортеке не был в единственном числе в мире. Но нет поддержки. Были музыканты, которые брали инструмент, выступали с ним, ездили на гастроли. Однажды я попросил их взять меня с собой, подумал, может, кто заинтересуется моим ремеслом, но меня не хотели брать. Тогда я исполнителям перестал давать ортеке". Казым Аманкосов

Фото: из личного архива Казыма Аманкосова

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Житель Тараза мечтает открыть цех, учить людей ремеслу и развивать ортеке, который вобрал в себя сакральные, музыкальные и театральные ценности, чтобы он был не редкостью тюркского народа, а популярным казахским инструментом.