Дочь Тимура Бекмамбетова получила "Оскар" по-китайски

Анимационный фильм "Сын" режиссера Жанны Бекмамбетовой, созданный в сотрудничестве Казахстана и России, получил главную награду "Золотой кубок" в категории короткометражных анимационных лент на 27-м Шанхайском международном кинофестивале, сообщает Zakon.kz.

Об этом 21 июня сообщает ТАСС.

Лента рассказывает трогательную историю отца, воспитывающего сына с инвалидностью. Однажды мальчик вдохновляется сюжетом о марсоходе "Оппортьюнити", исследующем поверхность Красной планеты. Это захватывающее открытие пробуждает в нем интерес к жизни и приносит надежду его отцу.

Для Бекмамбетовой это уже вторая победа на шанхайском фестивале – в 2018 году ее работа "Чик-Чирик" также удостоилась "Золотого кубка".

В этом году за звание лучшей анимационной короткометражки вместе с "Сыном" боролись еще четыре фильма: "Меня здесь больше нет" Навойки Вежбовской (Польша, Франция), "Маленькая история" Мирьям Плеттинкс (Бельгия), "Новая жизнь" Сюй Цзяо (Китай) и "Объятия триасового периода" Юлии Туричану (Румыния).

Шанхайский международный кинофестиваль проходит с 13 по 22 июня и включает в программу более 400 фильмов из 70 стран. В этом году в конкурсной программе представлены 49 работ, из которых 38 – мировые премьеры.

А ранее победителей Каннского кинофестиваля наградили во Франции.

