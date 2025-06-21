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Культура и шоу-бизнес

Дочь Тимура Бекмамбетова получила "Оскар" по-китайски

кинофестиваль, Жанна Бекмамбетова, Шанхай, Казахстан , фото - Новости Zakon.kz от 21.06.2025 19:09 Фото: pixabay
Анимационный фильм "Сын" режиссера Жанны Бекмамбетовой, созданный в сотрудничестве Казахстана и России, получил главную награду "Золотой кубок" в категории короткометражных анимационных лент на 27-м Шанхайском международном кинофестивале, сообщает Zakon.kz.

Об этом 21 июня сообщает ТАСС.

Лента рассказывает трогательную историю отца, воспитывающего сына с инвалидностью. Однажды мальчик вдохновляется сюжетом о марсоходе "Оппортьюнити", исследующем поверхность Красной планеты. Это захватывающее открытие пробуждает в нем интерес к жизни и приносит надежду его отцу.

Для Бекмамбетовой это уже вторая победа на шанхайском фестивале – в 2018 году ее работа "Чик-Чирик" также удостоилась "Золотого кубка".

В этом году за звание лучшей анимационной короткометражки вместе с "Сыном" боролись еще четыре фильма: "Меня здесь больше нет" Навойки Вежбовской (Польша, Франция), "Маленькая история" Мирьям Плеттинкс (Бельгия), "Новая жизнь" Сюй Цзяо (Китай) и "Объятия триасового периода" Юлии Туричану (Румыния).

Шанхайский международный кинофестиваль проходит с 13 по 22 июня и включает в программу более 400 фильмов из 70 стран. В этом году в конкурсной программе представлены 49 работ, из которых 38 – мировые премьеры.

А ранее победителей Каннского кинофестиваля наградили во Франции. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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