Николь Кидман получила награду на Венецианском фестивале

Награду "Золотой лев" 81-го Венецианского кинофестиваля за лучший фильм получила картина испанского режиссера Педро Альмодовара "Комната по соседству" с Тильдой Суинтон и Джулианной Мур в главных ролях, а Кубок Вольпи за лучшую женскую роль – Николь Кидман ("Малышка"), сообщает Zakon.kz.

Уточним, что премьера американского эротического триллера "Малышка" состоялся 30 августа 2024 года на данном кинофестивале. После его просмотра зрители восторженно аплодировали в течение семи минут. В широком прокате картину покажут в январе 2025 года.

Как пишет Deadline, согласно сюжету фильма "Комната по соседству", в молодости Ингрид и Марта были близкими подругами. Позже их пути разошлись, и одна стала популярной писательницей, другая – военной журналисткой. Спустя много лет женщинам пришлось воссоединиться при печальных обстоятельствах.

Отмечается, что приз Большого жюри получила картина "Горная невеста", "Серебряного льва" за режиссуру – Брэди Корбет ("Бруталист"), Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль – Венсан Линдон ("Тихий сын"), приз за лучший сценарий – Мурило Хаузер, Эйтор Лорега ("Я все еще здесь"), специальный приз жюри – "Апрель", приз ФИПРЕССИ – "Бруталист" (Брэди Корбет).

Отметим, что в январе Кидман раскрыла неловкий секрет своего прихода в Голливуд.