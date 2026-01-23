#Казахстан в сравнении
Культура и шоу-бизнес

В Голливуде опять разнесли Тимура Бекмамбетова

Казнить нельзя помиловать, фото - Новости Zakon.kz от 23.01.2026 06:30 Фото: Instagram/bekmambetovtimur
Новый скринлайф-фильм Тимура Бекмамбетова снова получил низкие оценки критиков, сообщает Zakon.kz.

Фильм "Казнить нельзя помиловать" с Крисом Праттом в главной роли получил 17% на Rotten Tomatoes. Критики назвали кино тупой и ленивой поделкой с шаблонными диалогами и плохой игрой актеров, а издание Toronto Star поставило фильму оценку 0 (ноль).

Фото: rottentomatoes

В 2025 году Бекмамбетов выпустил адаптацию "Войны миров", которые многие назвали худшим фильмом года и полуторачасовой рекламой Amazon. Сейчас "Война миров" c Айс Кьюбом и Евой Лонгорией претендует на звание худшего фильма, ремейка, режиссуры, сценария, сочетания актеров, а еще на приз в актерской номинации .

Соответствующие награды будут вручены на церемонии "Золотая малина" 14 марта. Это конкурс-пародия на премию "Оскар", премии которой присуждаются худшим фильмам Голливуда.

"Прайм Тимура Бекмамбетова пришелся на первый фильм в Голливуде "Особо опасен", вышедший в 2008 году", – вспоминают эксперты.

Накануне американская киноакадемия огласила весь список номинантов на премию "Оскар" 2026 года.

Фото Алия Абди
Алия Абди
