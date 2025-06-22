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Культура и шоу-бизнес

Гимн любви на трех языках исполнил в Шанхае Димаш Кудайберген

Димаш Кудайберген , фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2025 17:06 Фото: dimashnews
Казахстанский певец Димаш Кудайберген выступил на церемонии закрытия Шанхайского международного кинофестиваля, которая состоялась в Китае 21 июня 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Артист представил на мероприятии одно из самых известных классических произведений – песню "Hymne à l’amour", получившую широкую известность в исполнении Эдит Пиаф.

"Димаш исполнил гимн любви на китайском, английском и французском языках, проведя между строчек теплые нити от сердца к сердцу, соединив порыв юношеских чувств с мудростью времен", – говорится в сообщении на официальном сайте певца.

Отмечается, что на мероприятии в Шанхае собралось более 100 кинематографистов со всего мира.

Ранее Димаш Кудайберген выступил на торжественном вечере, посвященном второму саммиту "Центральная Азия – Китай", который проходил 17 июня 2025 года в Астане. Музыкант представил гостям одну из самых красивых лирических песен на китайском языке из своего репертуара – "荆棘王冠" / "The Crown".

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Андрей Дюсупов
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