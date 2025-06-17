“Меня всегда поддерживал Си Цзиньпин”: Димаш рассказал о встрече с лидером КНР

16-17 июня по приглашению главы государства Касым-Жомарта Токаева председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин находится с визитом в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

17 июня в Астане пройдет второй саммит "Центральная Азия – Китай" с участием глав государств региона – Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

На торжественном вечере народный артист Казахстана Димаш Кудайберген в качестве культурного представителя принимающей страны представил высокому собранию одну из самых красивых лирических песен на китайском языке из своего репертуара – "荆棘王冠" / "The Crown".

Эта песня является китайской версией произведения "Кім екен" казахстанского композитора Улыкпана Жолдасова, впервые исполненного Димашем на его сольном концерте в Астане в 2017 году.

В рамках подготовки к мероприятиям китайский телеканал CGTN пригласил Димаша с выступлением "Китай – Центральная Азия, культурный диалог" в свой проект тематических лекций "Идеи меняют", снятый в Nazarbayev University, пишет DimashNews.com.

"Уважаемые земляки, жители Астаны и зрители канала CGTN! Сегодня мы поговорим о Китае и Центральной Азии. Я очень рад встретиться с вами в качестве культурного представителя. Мы – соседи, соединенные самой судьбой. Главное, чтобы между соседями, братскими народами и всеми странами мира было единство, согласие и благополучие, это мое искреннее пожелание", – начал свою речь артист.

Он отметил, что до первой поездки в Китай, в юности, культура Китая у него ассоциировалась с Джеки Чаном, Брюсом Ли, с кунг-фу. Но когда он поехал туда по работе и пожил там, восприятие изменилось.

"Я лично убедился в гостеприимстве китайского народа, в их аккуратности и трудолюбии. Как у представителей азиатских стран, у нас есть схожие традиции и воспитание. Например, уважение к старшим, вежливость с младшими – все это сближает нас. Также нас объединяет стремление к знаниям, к культуре и науке. В 2017 году, когда я находился на съемках и мероприятиях в Пекине, поступило приглашение. Сказали: "Господин Си Цзиньпин едет в Астану. Он станет нашим почетным гостем". Тогда и попросили подготовить 1-2 песни на казахском и китайском языках", – продолжил Димаш.

И выбор пал на песню "Жасмин", которая занимает особое место в китайской культуре и не каждому разрешено ее исполнять.

"Сам факт исполнения этой песни уже считается большой честью, поэтому организаторы предложили именно ее. Я старался исполнить ее наилучшим образом. После выступления он подошел, пожал руку, поблагодарил, поздравил с моими успехами как в Китае, так и за рубежом, выразил поддержку и сказал добрые слова: "Я всегда желаю вам успехов". С того момента он высоко ценит мое искусство. Он рассказывал, что вместе с супругой и семьей восхищается моим творчеством. Конечно, это большая ответственность", – поделился певец.

Он отметил, что всегда готов выступать ради блага народа, укрепления межгосударственных культурных связей.

Димаш выразил благодарность Си Цзиньпину за уважение к казахской культуре и песням на казахском языке.

"Я желаю, чтобы дипломатические отношения между нашими странами развивались и углублялись. Думаю, не будет лишним сказать, что при каждом удобном случае, выступая перед зрителями, я повторяю: пусть в мире будет единство, согласие, равновесие между странами. Главное – это мир. Пусть ни один ребенок не плачет. Неважно, кто он по национальности – грузин, итальянец, француз, русский, казах, американец… нет плохих наций. Я побывал во многих странах, и никогда не буду говорить, что есть плохие народы. Поэтому всегда нужно стремиться к мудрости, видеть в людях хорошее. Давайте излучать любовь, поддерживать друг друга", – заключил народный любимец.

Сегодня, 17 июня, в Астане на втором саммите "Центральная Азия – Китай" планируется участие глав государств региона и председателя КНР, который прибыл в Казахстан накануне. По итогам состоявшихся в тот же день переговоров президента Касым-Жомарта Токаева и Си Цзиньпина было подписано 24 межправительственных и межведомственных документа.