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Мир

Умер актер из телевизионной программы "Куклы" Владимир Доронин

умер актер Владимир Доронин, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2025 22:38 Фото: kino-teatr.ru
В возрасте 69 лет умер российский актер Владимир Доронин, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным сайта "Кино-театр.ру", артист скончался 5 июня.

Владимир Доронин родился 12 ноября 1955, учился на режиссерском отделении Московского государственного института культуры, а работал в Московском театре кукол. Доронин появлялся в программе "Куклы" на НТВ, "Лукоморье" на телеканале "Россия", а также в передачах "Сказочный город" и "Жили-были" на ТВЦ. С 2003 года он играл Енота Енотовича в передаче "Шишкин Лес".

Ранее сообщалось, что умер "гавайский здоровяк" из фильма "Лило и Стич".

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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