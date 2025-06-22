Умер актер из телевизионной программы "Куклы" Владимир Доронин

В возрасте 69 лет умер российский актер Владимир Доронин, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным сайта "Кино-театр.ру", артист скончался 5 июня.

Владимир Доронин родился 12 ноября 1955, учился на режиссерском отделении Московского государственного института культуры, а работал в Московском театре кукол. Доронин появлялся в программе "Куклы" на НТВ, "Лукоморье" на телеканале "Россия", а также в передачах "Сказочный город" и "Жили-были" на ТВЦ. С 2003 года он играл Енота Енотовича в передаче "Шишкин Лес".

Ранее сообщалось, что умер "гавайский здоровяк" из фильма "Лило и Стич".