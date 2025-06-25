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Культура и шоу-бизнес

Застолбила, пока не угнали: женился звезда "Ландышей" Сергей Городничий

Сергей Городничий женился, фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2025 19:22 Фото: Instagram/wsbonita
29-летний актер Сергей Городничий, ставший известным благодаря роли Лехи Данилина в сериале "Ландыши. Такая нежная любовь", официально женился, сообщает Zakon.kz.

В Instagram он опубликовал видео, на котором он и его супруга Валерия Денисова демонстрируют обручальные кольца. Супруга артиста наряжена в белое свадебное платье, а актер – в фиолетовый смокинг. 

Городничий и Денисова познакомились на съемочной площадке – Валерия работала помощницей по актерам, а Сергей играл центрального персонажа.

В комментариях поклонники поздравили пару со свадьбой, а также заподозрили невесту в беременности:

– Мне одной показалось, что она беременна?

– Серёня, поздравляю! Много счастья на долгие годы! Обнимаю.

– Быстро она его застолбила, пока не угнали.

– Завидую белой завистью! Красивые такие! Счастья вам.


Ранее супруга Владимира Преснякова растрогала Сеть семейной историей.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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