Застолбила, пока не угнали: женился звезда "Ландышей" Сергей Городничий
Фото: Instagram/wsbonita
29-летний актер Сергей Городничий, ставший известным благодаря роли Лехи Данилина в сериале "Ландыши. Такая нежная любовь", официально женился, сообщает Zakon.kz.
В Instagram он опубликовал видео, на котором он и его супруга Валерия Денисова демонстрируют обручальные кольца. Супруга артиста наряжена в белое свадебное платье, а актер – в фиолетовый смокинг.
Городничий и Денисова познакомились на съемочной площадке – Валерия работала помощницей по актерам, а Сергей играл центрального персонажа.
В комментариях поклонники поздравили пару со свадьбой, а также заподозрили невесту в беременности:
– Мне одной показалось, что она беременна?
– Серёня, поздравляю! Много счастья на долгие годы! Обнимаю.
– Быстро она его застолбила, пока не угнали.
– Завидую белой завистью! Красивые такие! Счастья вам.
Ранее супруга Владимира Преснякова растрогала Сеть семейной историей.
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