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Культура и шоу-бизнес

Звезда "Человека-паука" тайно женился

актер из Человека-Паука, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2026 12:11 Фото: Instagram/lifeisaloha
Актер Джейкоб Баталон, известный по роли Неда Лидса в киновселенной Marvel, официально подтвердил новый статус, 29-летний артист женился на своей возлюбленной, дизайнере интерьеров Веронике Лиахов, сообщает Zakon.kz.

Слухи о свадьбе появились еще во время промотура фильмов о "Человеке-пауке". Однако окончательно информация подтвердилась после того, как Баталон во время интервью с коллегами Томом Холландом и Зендеей назвал Лиахов своей женой. Об этом пишет издание Eonline.

Дополнительным подтверждением стало изменение данных Вероники. Дизайнер обновила информацию на своем официальном сайте и указала новую фамилию – Лиахов-Баталон.

Пара вместе с 2019 года. В марте 2025-го актер сделал возлюбленной предложение во время романтической поездки в Нью-Йорк и поделился кадрами помолвки с поклонниками.

Поклонники франшизы "Человек-паук" тепло восприняли новость о свадьбе. Баталон рассказывал, что мечтает о простой и неформальной церемонии без традиционных костюмов и лишней помпезности. Вероника на протяжении нескольких лет остается главной поддержкой актера и часто сопровождает его на светских мероприятиях.

Ранее мы сообщали, что Байопик о Майкле Джексоне увеличил прибыль Sony Music.

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Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
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