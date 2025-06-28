Мировой диджей №1 возвращается в Казахстан спустя 11 лет

Всемирно известный диджей и продюсер Армин ван Бюрен выступит с большим концертом в Алматы на ASP ARENA, сообщает Zakon.kz.

Армин ван Бюрен – пятикратный DJ №1 по версии DJ Mag, номинант "Грэмми", хедлайнер лучших мировых фестивалей от Tomorrowland до Ultra.

Фото:Facebook/arminvanbuuren

Фанаты ждали возвращения Армина целых 11 лет. Его прошлый концерт в Алматы запомнился многим и был одним из самых грандиозных событий страны.

Фото: Facebook/arminvanbuuren

ASP ARENA – новый комплекс на берегу Капчагайского водохранилища, где проходят рок-фестиваль Family Rock Fest и зрелищные автогонки Central Asia Drift Show. Помимо стадиона в комплексе свой пляж, бассейн, отель, рестораны, картинг и вейк-парк, что позволяет совместить концерты с отдыхом.

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