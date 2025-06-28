Зачем притворяться: Шарлиз Терон о свиданиях через приложения для знакомств
Фото: Instagram/charlizeafrica
Популярная актриса Шарлиз Терон рассказала, что разочаровалась в приложениях для знакомств, сообщает Zakon.kz.
Как пишет издание People, об этом 49-летняя артистка заявила в беседе с шоуменом Энди Коэном. Кроме того, она раскритиковала дейтинговые приложения и сайты за то, что люди редко рассказывают правду о себе.
"Друг зарегистрировал меня там, и я сходила на два свидания. Но там у каждого парня есть фотография с фестиваля Burning Man. И все они в описаниях гендиректора ничего", – делится опытом Терон.
Также, по ее словам, все мужчины пишут, что увлекаются фитнесом.
"А потом встречаешься с ними, а они совсем другие. И я прямо говорю: "Ну и зачем ты притворялся?" Нет, мне такое не нравится", – заключила актриса.
Ранее сообщалось, что Шарлиз Терон снова стала лицом Dior.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript