Зачем притворяться: Шарлиз Терон о свиданиях через приложения для знакомств

Популярная актриса Шарлиз Терон рассказала, что разочаровалась в приложениях для знакомств, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание People, об этом 49-летняя артистка заявила в беседе с шоуменом Энди Коэном. Кроме того, она раскритиковала дейтинговые приложения и сайты за то, что люди редко рассказывают правду о себе.

"Друг зарегистрировал меня там, и я сходила на два свидания. Но там у каждого парня есть фотография с фестиваля Burning Man. И все они в описаниях гендиректора ничего", – делится опытом Терон.

Также, по ее словам, все мужчины пишут, что увлекаются фитнесом.

"А потом встречаешься с ними, а они совсем другие. И я прямо говорю: "Ну и зачем ты притворялся?" Нет, мне такое не нравится", – заключила актриса.

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