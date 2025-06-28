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Культура и шоу-бизнес

Зачем притворяться: Шарлиз Терон о свиданиях через приложения для знакомств

Шарлиз Терон разочаровалась в приложениях для знакомств, фото - Новости Zakon.kz от 28.06.2025 22:13 Фото: Instagram/charlizeafrica
Популярная актриса Шарлиз Терон рассказала, что разочаровалась в приложениях для знакомств, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание People, об этом 49-летняя артистка заявила в беседе с шоуменом Энди Коэном. Кроме того, она раскритиковала дейтинговые приложения и сайты за то, что люди редко рассказывают правду о себе.

"Друг зарегистрировал меня там, и я сходила на два свидания. Но там у каждого парня есть фотография с фестиваля Burning Man. И все они в описаниях гендиректора ничего", – делится опытом Терон.

Также, по ее словам, все мужчины пишут, что увлекаются фитнесом.

"А потом встречаешься с ними, а они совсем другие. И я прямо говорю: "Ну и зачем ты притворялся?" Нет, мне такое не нравится", – заключила актриса.

Ранее сообщалось, что Шарлиз Терон снова стала лицом Dior.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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