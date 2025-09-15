#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Шарлиз Терон ограбили посреди Лос-Анджелеса

Американская актриса, знаменитость, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2025 08:56 Фото: Instagram/charlizeafrica
11 сентября актриса Шарлиз Терон столкнулась с неприятным инцидентом: с территории ее особняка в Лос-Анджелесе угнали автомобиль BMW. Злоумышленник воспользовался открытыми воротами и проник в гараж, сообщает Zakon.kz.

По данным Daily Mail, ключи с брелоком находились прямо в машине, что позволило грабителю завести автомобиль и скрыться. Полиции уже удалось отследить машину и начать поиски подозреваемого.

Несмотря на неприятность, сама Шарлиз, кажется, не переживает. Уже на следующий день ее заметили в Диснейленде вместе с приемным сыном, 12-летним Джексоном, и его друзьями.

Терон не единственная знаменитость, пострадавшая от воров в Лос-Анджелесе. За последние месяцы зафиксировали взломы домов Лайонеля Ричи, Брэда Питта и Николь Кидман с супругом Китом Урбаном.

В случае с Кидман и Урбаном злоумышленник пытался проникнуть через разбитое окно, но его спугнул находившийся на участке рабочий.

Ранее сообщалось, что письмо Фрэнка Синатры о похищении сына выставили на аукцион.

Аксинья Титова
