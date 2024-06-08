Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Токио запустят приложение для знакомств с обязательной женитьбой

Мобильное приложение, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2024 08:44 Фото: pixabay
Мэрия Токио предложила запустить приложение для знакомств, поощряющее брак и рождение детей, сообщает Zakon.kz.

Как передает АР, в разработку приложения муниципальные власти инвестировали более млн долларов США. Сервис будет предусматривать строгие условия регистрации, чтобы убедиться, что пользователи стремятся к браку.

По данным местных СМИ, приложение будет требовать не только подтверждение личности, но и справку о доходах и подписанный бланк о том, что человек готов вступить в брак. Во время регистрации пользователям нужно будет заполнить 15 категорий личных данных, включая рост и образование. После этого они будут обязаны пройти собеседование с операторами.

А 7 июня в Великобритании состоялась "свадьба года".

Читайте также

Свадьба
В Великобритании прошла "свадьба года"
Авиакатастрофа
В авиакатастрофе в США погиб 90-летний мужчина
Нападение
Премьер-министр Дании была избита неизвестным мужчиной
Алия Абди
Япония 2024 год Свадьбы Мобильные приложения Любовь Отношения
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
"Бред какой-то": как казахстанцы отреагировали на отмену выходного на Курбан айт
"Бред какой-то": как казахстанцы отреагировали на отмену выходного на Курбан айт
Врач рассказала, кому опасно пить томатный сок
Врач рассказала, кому опасно пить томатный сок
Будет ли выходным 17 июня? Заявление ДУМК и пояснение Минтруда по Курбан айту
Будет ли выходным 17 июня? Заявление ДУМК и пояснение Минтруда по Курбан айту
Суд присяжных оправдал обвиняемого в многократных взятках экс-директора &quot;Казселезащиты&quot;
Суд присяжных оправдал обвиняемого в многократных взятках экс-директора "Казселезащиты"
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: