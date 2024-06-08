В Токио запустят приложение для знакомств с обязательной женитьбой

Мэрия Токио предложила запустить приложение для знакомств, поощряющее брак и рождение детей, сообщает Zakon.kz.

Как передает АР, в разработку приложения муниципальные власти инвестировали более млн долларов США. Сервис будет предусматривать строгие условия регистрации, чтобы убедиться, что пользователи стремятся к браку.

По данным местных СМИ, приложение будет требовать не только подтверждение личности, но и справку о доходах и подписанный бланк о том, что человек готов вступить в брак. Во время регистрации пользователям нужно будет заполнить 15 категорий личных данных, включая рост и образование. После этого они будут обязаны пройти собеседование с операторами.

А 7 июня в Великобритании состоялась "свадьба года".