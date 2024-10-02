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Юлия Ковальчук поздравила супруга Алексея Чумакова со стальной датой

Юлия Ковальчук поздравила супруга со стальной датой, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2024 22:31 Фото: Instagram/juliakovalchuk
Экс-солистка группы "Блестящие" Юлия Ковальчук поздравила супруга артиста Алексея Чумакова со стальной датой, сообщает Zakon.kz.

В Instagram она опубликовала трогательное фото, где страстно целует мужа, а в руках они держат по красному шару в виде единицы.

"Как закалялась сталь… Это про нас!! 11 лет – Стальная", – подписала пост певица.

Пару поздравили певица Алсу, экс-солистка "ВИА Гры" Меседа Багаудинова и другие артисты. Супруги также получили много теплых слов от поклонников:

– От всей души поздравляем вашу семью. Пусть ваша любовь только крепчает.

– Боже! Как же время пролетело! Только вчера снимали "Тут и там"… Оставайтесь счастливыми!

– Восхищаюсь вашей парой с самого-самого начала. Вы друг для друга созданы!

Юлия и Алексей познакомились еще в 2003 году. На тот момент у певицы началась карьера в группе "Блестящие". Чумаков тогда завоевал 3-е место в шоу "Народный артист". В 2009-м Алексей пригласил девушку на свой концерт, а она в ответ подарила ему билет на собственный концерт. Телеведущий приехал на шоу Юлии с большим букетом и в тот же вечер признался в чувствах. После пятилетних отношений влюбленные сыграли свадьбу.

Ранее казахстанский исполнитель Али Окапов разместил снимки семейной фотосессии. На кадрах он со своей супругой Акерке Буркитбай и сыном. Впрочем, артист рассказал, что у съемки был знаменательный повод.

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