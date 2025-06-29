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Культура и шоу-бизнес

Известное радио Вьетнама посвятит спецвыпуск Димашу Кудайбергену

Димаш Кудайберген, фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2025 15:30 Фото: dimashnews
Радиоканал "Голос Вьетнама" представит специальный выпуск программы "Idols Talk: Deep", посвященный творчеству казахстанского певца Димаша Кудайбергена, сообщает Zakon.kz.

Также в эфире планируют рассказать о деятельности его вьетнамского фан-клуба.

"Выпуск выйдет на радио 2 июля 2025 года. В нем будет рассмотрен путь артиста: от дебюта на китайском шоу Singer 2017 с композицией "SOS d’un terrien en détresse" до международной карьеры, охватывающей различные музыкальные жанры – от классики до современной эстрады", – говорится в публикации на официальном сайте певца.

Известно, что в эфире прозвучат две композиции в исполнении Димаша: "SOS d’un terrien en détresse" и "Love of Tired Swans".

Фото: dimashnews

Вьетнамский фан-клуб Димаша был создан в 2017 году.

Ранее казахстанский певец Димаш Кудайберген порадовал подписчиков новым видео. Ролик он опубликовал в Instagram, подписав пост названием песни "Махаббат бер маған тағдыр".

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Андрей Дюсупов
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