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Культура и шоу-бизнес

На призыв о любви Димаша Кудайбергена откликнулись поклонники из разных стран

Димаш очаровал поклонников новым видео, фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2025 00:43 Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Казахстанский певец Димаш Кудайберген порадовал подписчиков новым видео, сообщает Zakon.kz.

Ролик он опубликовал в Instagram, подписав пост названием песни "Махаббат бер маған тағдыр".

Припев в переводе звучит так:

Дай мне почувствовать любовь

Дай мне любовь, судьба.

Дай мне прожить любовь сполна

Не отпускай меня.

Пусть каждый миг огнем горит,

В сердце любовь моя.

Дай мне прожить любовь сполна

Дай мне любовь, судьба.

Неповторимой нежности сказка она.

За несколько часов видео собрало более 20 тыс. лайков и огромное количество комментариев. 

Поклонники, очарованные талантом артиста, на разных языках признаются, что данная композиция поразила их сердце и теперь сопровождает много лет:

– Очень люблю эту песню. Пусть любовь будет всегда в твоей жизни. Будь счастлив, Димаш, пой и дари людям счастье и радость!

– Эта песня сопровождает меня уже семь лет с тех пор, как ты появился в моей жизни.

– Пусть судьба подарит тебе все, что ты ищешь и что ты заслуживаешь. Люблю эту прекрасную песню, и каждый раз, когда вы поете ее на своих концертах, место наполняется любовью. Я люблю тебя.

– Он настолько велик, как художник.

– Есть песни, которые не только остаются в памяти, но и находят тихий уголок внутри одного и остаются жить там навсегда. Когда ты пел ее в Барселоне, я почувствовал, что твой голос – это не просто музыка, это как молитва, брошенная на небеса, чтобы судьба нас не забыла. Каждая нота напоминала мне, что иногда любовь ранит, но и поддерживает нас. Спасибо за то, что вкладываете в слова и мелодию эмоции, которые иногда даже не знаю, как объяснить.

Ранее Димаш Кудайберген выступил на торжественной церемонии закрытия 27-го Шанхайского международного кинофестиваля, где исполнил знаменитую композицию Hymne à l’amour. Эмоциональное исполнение артиста получило восторженные отклики от поклонников и пользователей Сети.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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