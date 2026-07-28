Новую песню Димаша Кудайбергена впервые поставят в эфир японского радио

30 июля 2026 года японская радиостанция Kiryu FM представит очередной специальный выпуск программы Music Forever, посвященный творчеству народного артиста Казахстана Димаша Кудайбергена, сообщает Zakon.kz.

По данным портала Dimashnews.com, одним из главных событий эфира станет первая радиотрансляция новой композиции Aqerke.

Примечательно, что Kiryu FM знакомит японскую аудиторию с творчеством казахстанского исполнителя на протяжении шести лет – с 2020 года.

За это время в эфире радиостанции прошли ротации всех новых релизов исполнителя, а его музыке неоднократно посвящались специальные выпуски.

Очередная программа Dimash Special будет подготовлена при участии представителей японского фан-клуба Dimash Japan Fan Club. Помимо Aqerke, в эфире прозвучат композиции Love’s Not Over Yet, Kieli Meken, Love of Tired Swans, Daididau, Omir и Olimpico.

20 июля 2026 года сообщалось, что в Мексике создали 4,5-метровую фигуру Кудайбергена.