В США присяжные вынесли неожиданный вердикт по делу Пи Дидди

Жюри присяжных вынесло вердикт по делу американского рэпера и продюсера Шона Комбса, более известного как Пи Дидди, сообщает Zakon.kz.

По данным The New York Times, музыкант был оправдан по наиболее серьезным статьям, включая обвинения в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации и создании преступного сообщества.

Однако суд признал Комбса виновным по двум эпизодам, связанным с перевозкой людей с целью вовлечения в проституцию. Согласно действующему законодательству США, по каждому из этих эпизодов ему может грозить до 10 лет лишения свободы. Окончательное решение о мере наказания примет судья на отдельном заседании.

Если бы обвинения в торговле людьми были подтверждены, Комбсу угрожал бы минимум 15 лет заключения по каждому эпизоду, а признание виновным в создании преступной организации могло бы повлечь за собой пожизненный срок.

По информации CNN, после оглашения вердикта Комбс опустился на колени в зале суда и, склонив голову, словно в молитве, поблагодарил присяжных. Затем он поднялся, повернулся к публике и захлопал в ответ на аплодисменты и одобрительные возгласы.

Стороны обвинения и защиты должны до 13:00 по нью-йоркскому времени предоставить свои предложения по вопросу меры пресечения. Адвокаты Пи Дидди ходатайствуют об освобождении под залог до вынесения окончательного приговора.

Шона Комбса арестовали 16 сентября 2024 года. Ему были предъявлены обвинения в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации и рэкете. На своем первом суде 17 сентября P. Diddy не признал себя виновным ни в одном из пунктов обвинения. 17 ноября рэпера обвинили в попытках препятствовать расследованию уголовного дела о вымогательстве и торговле людьми. А 20 ноября ему предъявили новые обвинения в изнасилованиях.

