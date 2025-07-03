КВНщик Еркебулан Мырзабек опубликовал первое фото с новорожденным сыном
Фото: Instagram/rollanuly
Казахстанский актер, КВНщик, сценарист, телеведущий, продюсер и шоумен Еркебулан Мырзабек поделился 3 июля 2025 года в своем Instagram первым фото с новорожденным сыном, сообщает Zakon.kz.
38-летний актер уточнил, что снимок был сделан в 04:35 утра и называется "Пост принял. Пусть мама выспится".
"Желаю всем такого же счастья. P.S. Это были самые счастливые 5 минут для моей жены", – добавил Еркебулан Мырзабек.
Под публикацией семью КВНщика продолжили осыпать поздравлениями:
- "Бауы берик болсын! Мы рады за вас, Кеша".
- "Брат! Поздравляю! Здоровья пацану и скорейшего восстановления маме!"
- "Поздравляю! Еркешенька, Кешенька! Вы – шикарные родители! Здоровья! Три сына... Сила".
25 июня 2025 года Еркебулан Мырзабек сообщил, что стал отцом третий раз. При этом он отметил, что пропустил рождение третьего сына из-за заграничной командировки.
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