КВНщик Еркебулан Мырзабек опубликовал первое фото с новорожденным сыном

Казахстанский актер, КВНщик, сценарист, телеведущий, продюсер и шоумен Еркебулан Мырзабек поделился 3 июля 2025 года в своем Instagram первым фото с новорожденным сыном, сообщает Zakon.kz.

38-летний актер уточнил, что снимок был сделан в 04:35 утра и называется "Пост принял. Пусть мама выспится".

"Желаю всем такого же счастья. P.S. Это были самые счастливые 5 минут для моей жены", – добавил Еркебулан Мырзабек.

Под публикацией семью КВНщика продолжили осыпать поздравлениями:

"Бауы берик болсын! Мы рады за вас, Кеша".

"Брат! Поздравляю! Здоровья пацану и скорейшего восстановления маме!"

"Поздравляю! Еркешенька, Кешенька! Вы – шикарные родители! Здоровья! Три сына... Сила".

25 июня 2025 года Еркебулан Мырзабек сообщил, что стал отцом третий раз. При этом он отметил, что пропустил рождение третьего сына из-за заграничной командировки.