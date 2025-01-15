Новая возлюбленная 58-летнего Венсана Касселя опубликовала первые фото их сына

В начале 2025 года французский актер Венсан Кассель стал отцом в четвертый раз. У него и его возлюбленной, 27-летней бразильской модели Нары Баптисты, родился 7 января сын. Уже через неделю молодая невеста продюсера разместила несколько фото с малышом, сообщает Zakon.kz.

В подписи к серии снимков на странице в Instagram молодая мама отметила:

"Каэтано. Спасибо, сыночек, спасибо, что выбрал меня своей мамой, эта любовь не помещается во мне, я переполнена ей, я плачу, плачу и плачу. Но это чистая любовь! Ровно неделю назад ты родился, и я возродилась".

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Новостью о рождении сына актер поделился в социальных сетях.

О романе Венсана Касселя и Нары Баптисты стало известно в сентябре 2023 года. Модель, которая младше на 30 лет, забеременела спустя год после начала их отношений.

13 января 2025 года стало известно, что заслуженный деятель Казахстана Айбек Жансеитов, более известный как Беркут, станет отцом в четвертый раз.