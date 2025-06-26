38-летний шоумен Еркебулан Мырзабек вновь стал отцом

Казахстанский актер, КВНщик, сценарист, телеведущий, продюсер и шоумен Еркебулан Мырзабек накануне, 25 июня 2025 года, поделился со своими подписчиками в Instagram радостной новостью, сообщает Zakon.kz.

У 38-летнего актера родился третий сын. При этом он пропустил это важное семейное событие, так как находится в заграничной командировке.

"Добро пожаловать в эту жизнь, сынок. Еркеша, спасибо, дорогая. Теперь у меня – трое мальчиков. Получил такую радостную весть, находясь в поездке в другой стране. Я очень рад. На фото – первый видеозвонок с сыном... Я рад, счастлив... Поздравьте, пожалуйста, мою жену, которая подарила мне третьего сына", – написал Еркебулан Мырзабек.

Коллеги по цеху, друзья и фолловеры поздравили семью шоумена с рождением малыша:

"О май гад! Поздравляю, жандарым".

"Бауы берик болсын, Ереке. Поздравляю от всей души".

"Желаю твоей семье счастья, здоровья. Бауы берик болсын!"

"Вау! Бауы берик болсын! Вы просто красавчики! Добро пожаловать в клуб – трижды родители".

В свою очередь супруга КВНщика обратилась за помощью к своим подписчикам.

"25.06.2025 год, нас стало 1+1=5... Нужна ваша фантазия, поделитесь именами для мальчика", – написала Акерке Мырзабек.

С такой просьбой ей пришлось обратиться, потому что супруги думали, что будет девочка.

"Мы не знаем, как его назвать. Мы до последнего думали, что у нас по законам природы будет девочка... Мы на УЗИ сказали не говорить пол ребенка. И узнали по факту, когда этот человек появился на свет. Получается, второй сын был прав, а мы, как всегда, не считались с его мнением", – поделилась Акерке в Stories.

Также она выразила благодарность всем, кто поздравил с рождением малыша.

"Всем большой рахмет за поздравления. Все вы – просто нереальные сладуськи", – заключила супруга шоумена.

Фото: Instagram/erkesha_

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