Новая скульптура в Алматы стала темой для жарких обсуждений
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
На днях новый музей искусств Алматы представил общественности первый экспонат. Перед зданием музея установили 12-метровую скульптуру "Надэс" испанского художника Жауме Пленса, сообщает Zakon.kz.
Известно, что скульптуру привезли из Барселоны.
Сборка монумента потребовала пять дней.
"Команда специалистов бережно устанавливала один за другим 8 уровней этой монументальной конструкции под наблюдением студии Пленсы", – уточнили в администрации музея.
В музее же называют скульптуру новой точкой тишины.
Также сказано, что скульптура выполнена из полиэфирной смолы, стекловолокна и нержавеющей стали.
Комментаторы решили поделиться своими первыми впечатлениями от увиденного.
- А, показалось.
- Голова казахской красавицы из белого камня, с косой, с закрытыми глазами – это напоминание о том, что истинная сила женщины рождается внутри. Ее глаза закрыты для суеты мира, но открыты для голоса сердца и памяти рода. Она хранит чистоту помыслов, достоинство и глубокую связь с корнями, которые питают ее дух.
- Скульптура классная получилась, но почему нельзя было подобный заказ возле значимого места в городе доверить местным казахстанским скульпторам? Зачем отправлять средства из казны за рубеж? Почему бы не работать с местными деятелями искусства?
- Красивая работа знакового скульптора.
- Первая секунда открытия повергает в шок.
- Потрясающе минималистично и при этом очень глубоко.
- У меня знакомую звали Головач Лена. Видимо, это ей адресовано.
- Спит, – пишут пользователи Сети.
Жауме Пленса – один из самых известных художников современности. Его масштабные работы украшают улицы Нью-Йорка, Барселоны, Риги и других мегаполисов мира.
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