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Культура и шоу-бизнес

Новая скульптура в Алматы стала темой для жарких обсуждений

Монумент Независимости Казахстана, монумент независимости РК, символ независимости, площадь Республики, Золотой Человек, Центральный Государственный музей РК, Алматинская телебашня, телевизионная и радиовещательная башня, Кок-Тобе, Кок Тобе, Алматы, весна в Алматы, лето в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, достопримечательности Алматы, достопримечательности города Алматы, туризм в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2025 17:27 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
На днях новый музей искусств Алматы представил общественности первый экспонат. Перед зданием музея установили 12-метровую скульптуру "Надэс" испанского художника Жауме Пленса, сообщает Zakon.kz.

Известно, что скульптуру привезли из Барселоны.

Сборка монумента потребовала пять дней.

"Команда специалистов бережно устанавливала один за другим 8 уровней этой монументальной конструкции под наблюдением студии Пленсы", – уточнили в администрации музея.

В музее же называют скульптуру новой точкой тишины.

Также сказано, что скульптура выполнена из полиэфирной смолы, стекловолокна и нержавеющей стали.

Комментаторы решили поделиться своими первыми впечатлениями от увиденного.

  • А, показалось.
  • Голова казахской красавицы из белого камня, с косой, с закрытыми глазами – это напоминание о том, что истинная сила женщины рождается внутри. Ее глаза закрыты для суеты мира, но открыты для голоса сердца и памяти рода. Она хранит чистоту помыслов, достоинство и глубокую связь с корнями, которые питают ее дух.
  • Скульптура классная получилась, но почему нельзя было подобный заказ возле значимого места в городе доверить местным казахстанским скульпторам? Зачем отправлять средства из казны за рубеж? Почему бы не работать с местными деятелями искусства?
  • Красивая работа знакового скульптора.
  • Первая секунда открытия повергает в шок.
  • Потрясающе минималистично и при этом очень глубоко.
  • У меня знакомую звали Головач Лена. Видимо, это ей адресовано.
  • Спит, – пишут пользователи Сети.

Жауме Пленса – один из самых известных художников современности. Его масштабные работы украшают улицы Нью-Йорка, Барселоны, Риги и других мегаполисов мира.

Ранее мы сообщали, что экспедиция Карагандинского исследовательского университета имени Е. А. Букетова обнаружила могилу ребенка, жившего, вероятно, более тысячи лет назад. По данным археологов, найденное захоронение – часть известного ранее могильника Изенды-6.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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