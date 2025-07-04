Новая скульптура в Алматы стала темой для жарких обсуждений

На днях новый музей искусств Алматы представил общественности первый экспонат. Перед зданием музея установили 12-метровую скульптуру "Надэс" испанского художника Жауме Пленса, сообщает Zakon.kz.

Известно, что скульптуру привезли из Барселоны.

Сборка монумента потребовала пять дней.

"Команда специалистов бережно устанавливала один за другим 8 уровней этой монументальной конструкции под наблюдением студии Пленсы", – уточнили в администрации музея.

В музее же называют скульптуру новой точкой тишины.

Также сказано, что скульптура выполнена из полиэфирной смолы, стекловолокна и нержавеющей стали.

Комментаторы решили поделиться своими первыми впечатлениями от увиденного.

А, показалось.

Голова казахской красавицы из белого камня, с косой, с закрытыми глазами – это напоминание о том, что истинная сила женщины рождается внутри. Ее глаза закрыты для суеты мира, но открыты для голоса сердца и памяти рода. Она хранит чистоту помыслов, достоинство и глубокую связь с корнями, которые питают ее дух.

Скульптура классная получилась, но почему нельзя было подобный заказ возле значимого места в городе доверить местным казахстанским скульпторам? Зачем отправлять средства из казны за рубеж? Почему бы не работать с местными деятелями искусства?

Красивая работа знакового скульптора.

Первая секунда открытия повергает в шок.

Потрясающе минималистично и при этом очень глубоко.

У меня знакомую звали Головач Лена. Видимо, это ей адресовано.

Спит, – пишут пользователи Сети.

Жауме Пленса – один из самых известных художников современности. Его масштабные работы украшают улицы Нью-Йорка, Барселоны, Риги и других мегаполисов мира.

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