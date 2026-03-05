Архивные фото сына Розы Рымбаевой стали темой жарких обсуждений
Фото: Instagram/aliokapov
Казахстанский исполнитель Али Окапов поделился с подписчиками в Instagram архивными кадрами, вызвав активное обсуждение в Сети, передает Zakon.kz.
Сын народной артистки Казахстана Розы Рымбаевой 5 марта 2026 года опубликовал серию фотографий из профессиональной фотосессии, сделанной 12 лет назад. На снимках артист позирует в стильных образах, которые фанаты назвали эффектными и актуальными даже спустя годы.
"12 лет назад", – подписал Окапов свой пост.
Публикация собрала десятки восторженных комментариев. Пользователи Сети отметили поразительное сходство музыканта с его нынешним образом, в шутку поинтересовавшись секретом его "вечной молодости".
- Вы вампир?
- Роза Рымбаева воспитала сыновей скромными, воспитанными. У каждого свой путь к музыке. Талантливые музыканты, удачи им во всем!
- Не изменился.
- Самый красивый казах в Казахстане.
- Красивый, умный и талантливый парень. Успехов тебе во всем!!!
А ранее Жулдыз Абдукаримова эмоционально призналась в любви Алматы.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript