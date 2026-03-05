#Референдум-2026
Культура и шоу-бизнес

Архивные фото сына Розы Рымбаевой стали темой жарких обсуждений

Казахстанский певец, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2026 18:26 Фото: Instagram/aliokapov
Казахстанский исполнитель Али Окапов поделился с подписчиками в Instagram архивными кадрами, вызвав активное обсуждение в Сети, передает Zakon.kz.

Сын народной артистки Казахстана Розы Рымбаевой 5 марта 2026 года опубликовал серию фотографий из профессиональной фотосессии, сделанной 12 лет назад. На снимках артист позирует в стильных образах, которые фанаты назвали эффектными и актуальными даже спустя годы.

"12 лет назад", – подписал Окапов свой пост.

Публикация собрала десятки восторженных комментариев. Пользователи Сети отметили поразительное сходство музыканта с его нынешним образом, в шутку поинтересовавшись секретом его "вечной молодости".

  • Вы вампир?
  • Роза Рымбаева воспитала сыновей скромными, воспитанными. У каждого свой путь к музыке. Талантливые музыканты, удачи им во всем!
  • Не изменился.
  • Самый красивый казах в Казахстане.
  • Красивый, умный и талантливый парень. Успехов тебе во всем!!!

А ранее Жулдыз Абдукаримова эмоционально призналась в любви Алматы.

