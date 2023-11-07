Ограждения нового типа появились на дорогах Алматы

В Алматы на магистральных автодорогах установили 12 км ограждений нового типа, сообщает Zakon.kz.

По информации акимата Алматы, использование ограждений из оцинкованного металла позволяет обеспечить надлежащий внешний вид магистральной автодороги в течение длительного времени (15 и более лет) и, соответственно, позволяет снизить затраты на их обслуживание, за счет исключения ежегодных затрат на очистку от ржавчины и окраску.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

"Для поддержания элементов обустройства дорог (дорожных ограждений) в технически исправном состоянии ежегодно проводится их техобслуживание, в том числе плановая покраска и помывка. И трубные ограждения, выполненные из "окрашенного" металла, в течение года подвергались значительной коррозии. Дело в том, что окраска поверхностей ограждений, согласно строительным нормам, выполнялась краской, которая часто теряла эстетичный внешний вид в условиях резко континентального климата и высокой влажности", – отметили в акимате.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

С начала 2023 года в Алматы установлено и частично заменены на "оцинкованные" 3804 дорожных знака, на 109 улицах нанесено 277,86 тыс. кв. метров линий дорожной разметки.

