Орландо Блум и Кэти Перри подтвердили свой развод

После многочисленных слухов Кэти Перри и Орландо Блум прекратили скрывать завершение своих отношений. Официальные представители пары подтвердили их расставание, сообщает Zakon.kz.

По информации People, их представители заявили, что отношения пары изменяют форму, и скоро они урегулируют все необходимые правовые вопросы. Несмотря на это, артисты сохраняют дружеское общение и намерены появляться вместе как семья ради своего ребенка.

Слухи о разрыве Кэти Перри и Орландо Блума появились еще в июне 2025 года. Ранее СМИ сообщали, что пара испытывала стресс из-за прохладного приема поклонниками нового альбома певицы.

Это и вызвало напряженность в отношениях знаменитостей. Орландо долгое время пытался поддерживать возлюбленную, но, кажется, его терпению пришел конец.

Ранее стало известно, что актриса Белла Рэмси претендует на большую роль в Marvel.