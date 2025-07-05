Орландо Блум и Кэти Перри подтвердили свой развод
Фото: Стив Границ/FilmMagic
После многочисленных слухов Кэти Перри и Орландо Блум прекратили скрывать завершение своих отношений. Официальные представители пары подтвердили их расставание, сообщает Zakon.kz.
По информации People, их представители заявили, что отношения пары изменяют форму, и скоро они урегулируют все необходимые правовые вопросы. Несмотря на это, артисты сохраняют дружеское общение и намерены появляться вместе как семья ради своего ребенка.
Слухи о разрыве Кэти Перри и Орландо Блума появились еще в июне 2025 года. Ранее СМИ сообщали, что пара испытывала стресс из-за прохладного приема поклонниками нового альбома певицы.
Это и вызвало напряженность в отношениях знаменитостей. Орландо долгое время пытался поддерживать возлюбленную, но, кажется, его терпению пришел конец.
Ранее стало известно, что актриса Белла Рэмси претендует на большую роль в Marvel.
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