Бруклин Бекхэм не пригласил родственников на годовщину своей свадьбы

Никого из знаменитого семейства Бекхэм не оказалось на третьей годовщине свадьбы Бруклина и Николы Пельтц, сообщает Zakon.kz.

Пара отметила третью годовщину свадьбы повторной церемонией в поместье отца Николы в Бедфорде. На торжестве присутствовали только близкие друзья и родственники с ее стороны, а церемонию провел глава семьи миллиардер Нельсон Пельтц. 12 августа фотографиями на своей странице в Instagram поделился 26-летний сын Дэвида и Виктории Бекхэм.

Фото: Instagram/brooklynpeltzbeckham

По словам пары, решение повторить клятвы стало способом подарить друг другу теплые воспоминания. Для особого дня 30-летняя Никола выбрала винтажное пудровое платье, перешитое из свадебного наряда своей матери Клаудии.

Родственников Бруклина на праздник не пригласили. Со своими родителями, Викторией и Дэвидом Бекхэмами, молодой человек не общается уже полгода. И в таблоидах вновь обсуждают разлад в семействе, который, если верить слухам, начался как раз на первой свадьбе пары.

В этот же день популярный турецкий исполнитель Таркан опубликовал совместное фото с женой, поздравив ее с днем рождения.