Оззи Осборн и легендарная рок-группа заявили о последнем концерте

Британский музыкант Оззи Осборн и другие участники рок-группы Black Sabbath дали свой последний концерт, сообщает Zakon.kz.

По информации газеты The Independent, выступление состоялось в родном городе музыкантов – Бирмингеме. Они вышли на сцену в полном первоначальном составе.

"Оззи Осборн и другие первоначальные участники Black Sabbath, группы, считающейся создателем хеви-метала", – говорится в публикации.

Отмечается, что среди участников группы выступили гитарист Тони Айомми, бас-гитарист Гизер Батлер и барабанщик Билл Уорд. Black Sabbath исполнили такие песни, как War Pigs, Iron Man и Paranoid.

Мероприятие продлилось 10 часов, на нем, кроме музыкантов Black Sabbath, выступили группы Guns N' Roses, Metallica и Slayer. После окончания концерта в небо запустили фейерверки, а Осборну подарили торт.

Ozzy Osbourne performs "Crazy Train" for the last time in front of the audience at Villa Park in Birmingham pic.twitter.com/NRWtNCIwYG — 🎸 Rock History 🎸 (@historyrock_) July 5, 2025

Это было первое за 20 лет выступление группы в полном оригинальном составе. Группа Black Sabbath была образована в Бирмингеме в 1968 году. Она стала одной из самых успешных метал-групп, продав более 75 млн альбомов по всему миру.

Оззи Осборн последние годы борется с тяжелым недугом – болезнью Паркинсона. Заболевание прогрессирует, поэтому еще в октябре 2024 года он сделал заявление о том, что больше не сможет выходить на сцену из-за серьезных проблем со здоровьем.