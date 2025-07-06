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Культура и шоу-бизнес

Оззи Осборн и легендарная рок-группа заявили о последнем концерте

Великобритания, музыканты, фото - Новости Zakon.kz от 06.07.2025 10:34 Фото: Instagram/ozzyosbourne
Британский музыкант Оззи Осборн и другие участники рок-группы Black Sabbath дали свой последний концерт, сообщает Zakon.kz.

По информации газеты The Independent, выступление состоялось в родном городе музыкантов – Бирмингеме. Они вышли на сцену в полном первоначальном составе.

"Оззи Осборн и другие первоначальные участники Black Sabbath, группы, считающейся создателем хеви-метала", – говорится в публикации.

Отмечается, что среди участников группы выступили гитарист Тони Айомми, бас-гитарист Гизер Батлер и барабанщик Билл Уорд. Black Sabbath исполнили такие песни, как War Pigs, Iron Man и Paranoid.

Мероприятие продлилось 10 часов, на нем, кроме музыкантов Black Sabbath, выступили группы Guns N' Roses, Metallica и Slayer. После окончания концерта в небо запустили фейерверки, а Осборну подарили торт.

Это было первое за 20 лет выступление группы в полном оригинальном составе. Группа Black Sabbath была образована в Бирмингеме в 1968 году. Она стала одной из самых успешных метал-групп, продав более 75 млн альбомов по всему миру.

Оззи Осборн последние годы борется с тяжелым недугом – болезнью Паркинсона. Заболевание прогрессирует, поэтому еще в октябре 2024 года он сделал заявление о том, что больше не сможет выходить на сцену из-за серьезных проблем со здоровьем.

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Андрей Дюсупов
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