Оззи Осборн и легендарная рок-группа заявили о последнем концерте

По информации газеты The Independent, выступление состоялось в родном городе музыкантов – Бирмингеме. Они вышли на сцену в полном первоначальном составе.

Отмечается, что среди участников группы выступили гитарист Тони Айомми, бас-гитарист Гизер Батлер и барабанщик Билл Уорд. Black Sabbath исполнили такие песни, как War Pigs, Iron Man и Paranoid.

Мероприятие продлилось 10 часов, на нем, кроме музыкантов Black Sabbath, выступили группы Guns N' Roses, Metallica и Slayer. После окончания концерта в небо запустили фейерверки, а Осборну подарили торт.

Ozzy Osbourne performs "Crazy Train" for the last time in front of the audience at Villa Park in Birmingham pic.twitter.com/NRWtNCIwYG