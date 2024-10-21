Тяжелобольной рок-музыкант Оззи Осборн уходит со сцены из-за болезни Паркинсона

Легендарный британский рок-музыкант Оззи Осборн последние годы борется с тяжелым недугом – болезнью Паркинсона. Заболевание прогрессирует, поэтому знаменитость сделал шокирующее заявление, сообщает Zakon.kz.

В своем последнем интервью Оззи Осборн подтвердил, что больше не сможет выходить на сцену из-за серьезных проблем со здоровьем.

"Я почти мертв, черт возьми, но это операция, а не болезнь Паркинсона мешает мне выступать", – заявил музыкант.

Болезнь Паркинсона – заболевание головного мозга, которое затрудняет двигательную активность и вызывает психические нарушения, расстройства сна, боли и другие проблемы со здоровьем.

Проблема кроется в ногах – у Осборна образуются тромбы, мешающие передвижению. Кроме того, из-за недуга рокер не может летать, как это было раньше. Например, он не может посетить любимую Англию.

Медики не могут помочь музыкальной легенде. Они поддерживают состояние музыканта и дают ему все необходимые лекарства. Ему прописан строгий покой и отдых. В противном случае ситуация может усугубиться.

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