Легендарный рок-музыкант Оззи Осборн умер в возрасте 76 лет

Британский артист, получивший мировую известность как фронтмен группы Black Sabbath, и успешный сольный исполнитель Оззи Осборн 22 июля скончался на 77-м году жизни, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Sky News со ссылкой на заявление его семьи.

По словам близких, Осборн ушел из жизни, будучи "окруженным любовью".

Оззи Осборн последние годы боролся с тяжелым недугом – болезнью Паркинсона. Заболевание прогрессировало, поэтому еще в октябре 2024 года он сделал заявление о том, что больше не сможет выходить на сцену из-за серьезных проблем со здоровьем. Однако 6 июля 2025 года стало известно, что Оззи Осборн и другие участники рок-группы Black Sabbath дадут свой последний концерт.

Оззи Осборн стал культовой фигурой в истории рок-музыки, оказав влияние на несколько поколений музыкантов и поклонников тяжелого жанра.

