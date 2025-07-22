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Культура и шоу-бизнес

Легендарный рок-музыкант Оззи Осборн умер в возрасте 76 лет

Оззи Осборн, кончина , фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2025 23:19 Фото: Instagram/ozzyosbourne
Британский артист, получивший мировую известность как фронтмен группы Black Sabbath, и успешный сольный исполнитель Оззи Осборн 22 июля скончался на 77-м году жизни, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Sky News со ссылкой на заявление его семьи.

По словам близких, Осборн ушел из жизни, будучи "окруженным любовью".

Оззи Осборн последние годы боролся с тяжелым недугом – болезнью Паркинсона. Заболевание прогрессировало, поэтому еще в октябре 2024 года он сделал заявление о том, что больше не сможет выходить на сцену из-за серьезных проблем со здоровьем. Однако 6 июля 2025 года стало известно, что Оззи Осборн и другие участники рок-группы Black Sabbath дадут свой последний концерт. 

Оззи Осборн стал культовой фигурой в истории рок-музыки, оказав влияние на несколько поколений музыкантов и поклонников тяжелого жанра.

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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