Казахстанские фильмы поборются за награды кинофестиваля в Китае

С 3 по 7 июля на кинофестивале стран ШОС-2025 в китайском Чунцине Казахстан представит две киноленты, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Министерства культуры и информации Казахстана, это киноленты "Операция Набат" и "Братья".

Фильм "Операция Набат" режиссера Рашида Сулейменова основан на реальных событиях. Это драма о громкой спецоперации казахстанских силовых структур. Фильм снят на киностудии "Казахфильм" при поддержке Министерства культуры и информации РК и центра кино Казахстана.

Фильм "Братья" режиссера Дархана Тулегенова получил более 15 международных наград, включая премию Spirit of Cinema на Oldenburg International Film Festival в Германии. Картину создала студия Golden Man Media при поддержке Министерства культуры и информации РК и Государственного центра поддержки национального кино.

Фото: пресс-служба МКИ РК

В основном конкурсе принимают участие 20 кинолент из Беларуси, Ирана, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Монголии, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана. На 6 июля запланировано вручение кинопремии "Золотая камелия". Награды будут присуждаться в 10 номинациях, среди которых премии за лучший фильм, режиссуру, сценарий, актерскую работу.

В этот же день, 6 июля, в Казахстане отметят День домбры.