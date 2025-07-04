Казахстанские фильмы поборются за награды кинофестиваля в Китае
По данным пресс-службы Министерства культуры и информации Казахстана, это киноленты "Операция Набат" и "Братья".
Фильм "Операция Набат" режиссера Рашида Сулейменова основан на реальных событиях. Это драма о громкой спецоперации казахстанских силовых структур. Фильм снят на киностудии "Казахфильм" при поддержке Министерства культуры и информации РК и центра кино Казахстана.
Фильм "Братья" режиссера Дархана Тулегенова получил более 15 международных наград, включая премию Spirit of Cinema на Oldenburg International Film Festival в Германии. Картину создала студия Golden Man Media при поддержке Министерства культуры и информации РК и Государственного центра поддержки национального кино.
Фото: пресс-служба МКИ РК
В основном конкурсе принимают участие 20 кинолент из Беларуси, Ирана, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Монголии, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана. На 6 июля запланировано вручение кинопремии "Золотая камелия". Награды будут присуждаться в 10 номинациях, среди которых премии за лучший фильм, режиссуру, сценарий, актерскую работу.
В этот же день, 6 июля, в Казахстане отметят День домбры.