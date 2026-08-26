В Алматинской области прошел трехдневный музыкальный марафон, собравший 50 тысяч человек

Около 50 тыс. человек за три дня посетили международный музыкальный фестиваль Park Live 2026, прошедший на Первомайских прудах в Илийском районе.

Но не менее показателен и другой результат: по итогам мероприятия в местный бюджет поступило 100 миллионов тенге налогов. Эти цифры позволяют говорить о фестивале не только как о крупном культурном событии, но и как о проекте, принесшем региону вполне осязаемую экономическую отдачу.



Фестиваль проходил с 21 по 23 августа и собрал на одной площадке известных зарубежных артистов и представителей казахстанской музыкальной сцены. Для Алматинской области событие такого масштаба стало одновременно большой концертной программой, туристическим проектом и серьезной проверкой готовности инфраструктуры принять десятки тысяч гостей.

Фото: акимат Алматинской области

Первомайские пруды на три дня превратились в крупную концертную площадку под открытым небом. При таком потоке людей особое внимание уделялось безопасности, медицинскому и противопожарному обеспечению, общественному порядку и организации дорожного движения.



Фото: акимат Алматинской области

Главным содержанием трех дней, конечно, оставалась музыка. Программа была построена так, чтобы представить разные жанры и поколения исполнителей – от альтернативного рока и панк-рока до хип-хопа и R&B.



Первый день открыл казахстанский коллектив Dirty CTRL. Затем на сцену вышли The Kills, а главным событием вечера стало выступление Jack White – музыканта, получившего мировую известность прежде всего благодаря группе The White Stripes.

Фото: акимат Алматинской области

Второй день оказался еще более разнообразным. На сцене выступили Dequine, De La Soul, CeeLo Green, а завершили программу Gorillaz. Именно концерт Gorillaz стал одним из наиболее ожидаемых событий фестиваля. Группа на протяжении многих лет соединяет в своем творчестве рок, электронику и хип-хоп, благодаря чему ее аудитория давно вышла за рамки одного музыкального направления.



Особый интерес представляло и участие De La Soul, хорошо знакомой поклонникам Gorillaz по совместной композиции Feel Good Inc. Еще одним маститым участником стал обладатель пяти премий Grammy CeeLo Green.

Казахстанскую сцену в этот день представила Dequine, одна из узнаваемых молодых исполнительниц страны, работающая на стыке поп-музыки, R&B, хип-хопа и электронной музыки.

Фото: акимат Алматинской области

Финальный день прошел преимущественно под звуки тяжелого гитарного звучания. На сцену вышли казахстанские Kezeñ и PIGZ, а также Glassjaw и индийская группа Bloodywood.



Завершили трехдневную программу легендарные The Offspring. Группа, получившая мировую известность еще в 1990-х, сегодня собирает слушателей сразу нескольких поколений.

В результате казахстанская часть программы не выглядела дополнением к зарубежному составу. Dirty CTRL представила альтернативный рок, Dequine – современную поп- и R&B-сцену, Kezeñ – молодое независимое направление, PIGZ – более тяжелую музыку. Для местных исполнителей подобные мероприятия особенно важны. Они позволяют обрести новых поклонников и выступить рядом с артистами, чьи имена давно известны во всем мире. Для зрителя это, в свою очередь, возможность открыть новые отечественные группы.

Проведение крупного фестиваля за пределами Алматы привлекло в Илийский район десятки тысяч людей. Такой поток посетителей означает дополнительный спрос на транспорт, питание, услуги и другие направления малого и среднего бизнеса. В этом и заключается практический смысл событийного туризма. Большой концерт или фестиваль способен на несколько дней привлечь в одну точку тысячи людей, а вместе с ними – дополнительные деньги в экономику территории.

В случае Park Live 2026 результат уже можно выразить конкретными показателями: 100 млн тенге налоговых поступлений в местный бюджет. Именно поэтому крупные культурные проекты сегодня стоит рассматривать и как развлечение, и как один из инструментов развития туризма и экономики региона.