"Лило и Стич" стал самым кассовым фильмом 2025 года

Кинофильм студии Disney "Лило и Стич" собрал в мировом прокате более 1 миллиарда долларов, став первой голливудской картиной 2025 года, достигшей этого рубежа, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из публикации издания Variety. Данные размещены на странице в Instagram 17 июля 2025 года.

"Лило и Стич" стал первым голливудским фильмом 2025 года, преодолевшим отметку в один миллиард долларов в мировом прокате.⁠ После восьми уикендов в кинотеатрах картина собрала более 415 миллионов долларов в США и 580 миллионов – за рубежом", – пояснили специалисты.

Примечательно, но комментаторы не разделяют радости, отмечая, что это всего лишь ремейк.

17 июля Disney показала второй трейлер фильма "Трон: Арес" с Джаредом Лето в главной роли. Сюжет грядущей ленты расскажет о могущественной программе, покинувшей цифровую вселенную, чтобы выполнить важное задание в реальном мире. Согласно синопсису, это будет первая встреча ИИ с человечеством.