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Культура и шоу-бизнес

"Лило и Стич" стал самым кассовым фильмом 2025 года

Лило и Стич, фильм, Голливуд, успешный проект, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2025 11:29 Фото: Instagram/variety
Кинофильм студии Disney "Лило и Стич" собрал в мировом прокате более 1 миллиарда долларов, став первой голливудской картиной 2025 года, достигшей этого рубежа, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из публикации издания Variety. Данные размещены на странице в Instagram 17 июля 2025 года.

"Лило и Стич" стал первым голливудским фильмом 2025 года, преодолевшим отметку в один миллиард долларов в мировом прокате.⁠ После восьми уикендов в кинотеатрах картина собрала более 415 миллионов долларов в США и 580 миллионов – за рубежом", – пояснили специалисты.

Примечательно, но комментаторы не разделяют радости, отмечая, что это всего лишь ремейк.

17 июля Disney показала второй трейлер фильма "Трон: Арес" с Джаредом Лето в главной роли. Сюжет грядущей ленты расскажет о могущественной программе, покинувшей цифровую вселенную, чтобы выполнить важное задание в реальном мире. Согласно синопсису, это будет первая встреча ИИ с человечеством.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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