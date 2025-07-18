"Лило и Стич" стал самым кассовым фильмом 2025 года
Об этом стало известно из публикации издания Variety. Данные размещены на странице в Instagram 17 июля 2025 года.
"Лило и Стич" стал первым голливудским фильмом 2025 года, преодолевшим отметку в один миллиард долларов в мировом прокате. После восьми уикендов в кинотеатрах картина собрала более 415 миллионов долларов в США и 580 миллионов – за рубежом", – пояснили специалисты.
Примечательно, но комментаторы не разделяют радости, отмечая, что это всего лишь ремейк.
17 июля Disney показала второй трейлер фильма "Трон: Арес" с Джаредом Лето в главной роли. Сюжет грядущей ленты расскажет о могущественной программе, покинувшей цифровую вселенную, чтобы выполнить важное задание в реальном мире. Согласно синопсису, это будет первая встреча ИИ с человечеством.