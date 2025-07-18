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Культура и шоу-бизнес

Вышел трейлер фильма "Трон: Арес" с Джаредом Лето

Новый трейлер фильма «Трон: Арес» с Джаредом Лето, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2025 08:28 Фото: Instagram/jaredleto
17 июля Disney показала второй трейлер фильма "Трон: Арес" с Джаредом Лето в главной роли, сообщает Zakon.kz.

Сюжет грядущей ленты расскажет о могущественной программе, покинувшей цифровую вселенную, чтобы выполнить важное задание в реальном мире. Согласно синопсису, это будет первая встреча ИИ с человечеством.

Главные роли в картине исполнили Джаред Лето и Эван Питерс. С ними в блокбастере снялись Грета Ли, Джиллиан Андерсон и Джефф Бриджес, который снялся в предыдущих фильмах.

Мировой прокат нового "Трона" начнется 10 октября.

А голливудский актер Эдриен Броуди стал частью команды на производстве Porsche.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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