Вышел трейлер фильма "Трон: Арес" с Джаредом Лето

17 июля Disney показала второй трейлер фильма "Трон: Арес" с Джаредом Лето в главной роли, сообщает Zakon.kz.

Сюжет грядущей ленты расскажет о могущественной программе, покинувшей цифровую вселенную, чтобы выполнить важное задание в реальном мире. Согласно синопсису, это будет первая встреча ИИ с человечеством.

Главные роли в картине исполнили Джаред Лето и Эван Питерс. С ними в блокбастере снялись Грета Ли, Джиллиан Андерсон и Джефф Бриджес, который снялся в предыдущих фильмах.

Мировой прокат нового "Трона" начнется 10 октября.

А голливудский актер Эдриен Броуди стал частью команды на производстве Porsche.