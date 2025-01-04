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Мир

Родион Газманов перенес операцию

Родион Газманов перенес операцию на руке, фото - Новости Zakon.kz от 04.01.2025 12:20 Фото: Instagram/rodder13
Российский певец Родион Газманов, сын народного артиста России Олега Газманова, перенес операцию на руке, сообщает Zakon.kz.

Пост об этом он опубликовал в Instagram. Как выяснилось, операцию провели из-за бурсита – воспаления суставной сумки.

"Само не рассосалось, к сожалению. Периодически ловлю искры из глаз при движении рукой, но обещали, что через неделю все пройдет", – заявил Газманов.

Кроме того, исполнитель подчеркнул, что не станет отменять концерты на фоне случившегося – просто будет меньше играть на гитаре во время своих выступлений.

"Концерты не отменяются, может быть, просто на гитаре чуть меньше играть буду. Всем прекрасных новогодних праздников. Если вы в Москве, приходите на мои уличные концерты", – отметил артист.

Ранее актер Никита Кологривый назвал качество, которое для него важно в девушках.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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