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Культура и шоу-бизнес

Дочь Стива Джобса вышла замуж за олимпийского чемпиона

Ив Джобс, свадьба, Олимпийские игры, тайна, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2025 10:31 Фото: Instagram/evejobs
Модель и младшая дочь Стива Джобса Ив вышла замуж за британского участника Олимпийских игр Гарри Чарльза. Свадьба наследницы Apple не афишировалась, сообщает Zakon.kz.

Об отношениях молодых известно мало. Так, в 2024 году в Instagram они предстали в качестве пары во время Олимпийских игр в Париже, где Чарльз получил золотую медаль за конкур (соревнование, в котором препятствия преодолевают на лошадях).

Уже 3 августа 27-летняя Ив Джобс опубликовала снимок в свадебном наряде с женихом:

"Мы женаты! Эта была просто волшебная неделя".

Также модель поблагодарила всех, кто помог организовать церемонию.

Немного ранее генеральный директор компании Apple Тим Кук заявил, что компания преодолела важный рубеж. Так, американская корпорация продала трехмиллиардный iPhone с момента его запуска в 2007 году.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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