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Культура и шоу-бизнес

Читают культурологи и учителя: в Италии опубликовали статью об Абае Кунанбаеве

творчество Абаяй Кунанбаева очаровало итальянского филолога, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2025 20:51 Фото: Instagram/abai_rmm
В специализированном итальянском журнале Linea Tempo опубликовали большую статью об Абае Кунанбаеве, раскрыв вклад казахского поэта в мировую литературу и духовное наследие Казахстана, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала "24KZ", статью написал филолог из Италии, преподаватель литературы Фьоренца Боски.

"Сегодня в итальянском обществе есть большой запрос и интерес к познанию новых культур, поэзии. Возможно, это благодаря качественным переводам первоисточников. Как это случилось с Абаем, когда в 2020 году по инициативе президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева был переведен сборник. Журнал, в котором опубликовалась эта статья, читают культурологи, профессора, учителя: все те, кто заинтересованы в более глубоком познании культуры. Считаю, что это будет драйвером для изучения казахстанской культуры европейскими авторами". Фьоренца Боски

Филолог говорит, что ее поразила философская зрелость, меткость лексики и ирония мыслителя. Спустя два года, изучив его произведения, автор отмечает, что творчество Абая сочетает в себе уникальные традиции восточного устного поэтического наследия с современной европейской философией.

"Для европейского читателя творчество Абая открывает далекий разнообразный мир, который отличается от европейской реальности, но одновременно дает прикоснуться и узнать ближе мир кочевого народа, степные устои. Красной нитью во всем его творчестве проходит призыв к человечности. Это и есть нечто общее, что объединяет все народы и страны, то, что всегда будет актуальным. Потому что "чтобы распознать свет истины, нужно иметь зрячее сердце". Именно так пишет Абай". Фьоренца Боски

Отмечается, что в первой части статьи говорится о детстве Абая, влиянии его семьи, образования и о роли в формировании казахского литературного языка. Вторая часть статьи, посвященная анализу поэтических приемов поэта, выйдет в популярном просветительском журнале Италии в следующем номере.

Ранее сообщалось, что фильм об уникальном наследии Абая Кунанбаева покажет Первый канал "Евразия".

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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