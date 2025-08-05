Фильм об уникальном наследии Абая Кунанбаева покажет Первый канал "Евразия"

В честь 180-летия со дня рождения Абая Кунанбаева и 140-летия "Карамолинского устава" Первый канал Евразия подготовил документальный фильм "Абай заңы", сообщает Zakon.kz.

Документальная лента раскрывает малоизвестную, но чрезвычайно важную страницу наследия великого казахского мыслителя – его роль как юриста и реформатора.

В основе фильма легли исторические события мая 1885 года, когда на Карамолинской ярмарке в районе Шар (Семипалатинская губерния) состоялся чрезвычайный съезд. В нем приняли участие бии, волостные управители и влиятельные представители пяти уездов. Возглавил собрание генерал-губернатор Цеклинский. Главной задачей было рассмотрение многочисленных жалоб и исков, накопившихся в народе.

"Для нас важно показать, что Абай – не только поэт и философ, но и выдающийся правовед. Его вклад в развитие казахской правовой культуры остается актуальным и сегодня", – отметил и. о. генерального директора Первого канала Евразия Арман Кудайбергенов.

Абай Кунанбаев изначально не хотел принимать участие в съезде, опасаясь провокаций – его противники хотели использовать съезд как повод наказать поэта. Однако после встречи с генерал-губернатором и беседы с ним он неожиданно был избран старшим бием чрезвычайного съезда. Абай выступил с твердой позицией: управлять степью с помощью российских законов, не зная ее обычаев, невозможно. Он объяснил, что у казахов есть собственная, веками сложившаяся система права.

"Происходя из династии прославленных биев – Ыргызбай би, Өскенбай би и Құнанбай би – Абай был знаком не только со степным, но и с российским правом. Цеклинский, впечатленный его знаниями и суждениями, поручил именно ему составить новый свод законов", – рассказывает Арман Кудайбергенов.

Таким образом за три дня родился "Карамолинский устав", включавший 73 статьи. Уже в 1886 году документ был издан в типографии Казани. Абай стал первым автором правового акта, который увидел свет в казахской степи. "Устав" – не просто свод законов, он был символом совести и веры в справедливость. Большинство положений, статей кодекса не потеряли своей остроты, актуальности, значимости и в наши дни.

"Устав" можно по праву назвать первым полноценным законодательным актом в истории нашего народа. Его идеи о справедливости, чести, нравственности остаются ориентиром и сегодня. Этот фильм – важный вклад в сохранение нашей истории. Особую оценку "Уставу" Абая в свое время дал известный ученый и юрист Салык Зиманов. Он назвал устав "духовной ценностью", который одновременно выполнял несколько функций: регулировал, управлял, объединял, охранял и нес гуманистическую нагрузку", – подчеркнул и. о. генерального директора Первого канала Евразия.

Фильм "Абай заңы" – это не только дань памяти великому реформатору, но и попытка глубже понять корни казахского правового сознания, восстановить важные страницы нашей истории и переосмыслить их.

Премьера фильма "Абай заңы" состоится в эфире Первого канала Евразия в воскресенье, 10 августа в 17:10.