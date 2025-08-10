#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+33°
$
539.49
627.7
6.75
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+33°
$
539.49
627.7
6.75
Общество

В Уральске почтили память Абая Кунанбаева

Уральск, ЗКО, День Абая, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2025 12:53 Фото: акимат ЗКО
В честь 180-летия со дня рождения великого казахского поэта, мыслителя и просветителя Абая Кунанбаева в Уральске состоялась церемония возложения цветов к его памятнику, сообщает Zakon.kz.

Аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев, руководители управлений, представители интеллигенции, студенты и школьники отдали дань уважения великому поэту казахского народа.

Фото: акимат ЗКО

На торжественном мероприятии Нариман Турегалиев подчеркнул, что духовное наследие Абая является бесценным ориентиром для нынешнего и будущих поколений.

"Абай Кунанбаев – символ мудрости, нравственности и стремления к знаниям. Его слова и идеи актуальны и сегодня, вдохновляют нас на развитие, укрепление национального духа и сохранение культурных ценностей", – сказал аким региона.

Фото: акимат ЗКО

Кроме того, в ходе мероприятия глава области отметил победу уральского спортсмена, недавно ставшего триумфатором марафона в Семее. По словам Наримана Турегалиева, эта победа является ярким примером упорства и стремления к победе молодежи региона, а также свидетельством того, что великий мыслитель является духовным достоянием всей нашей страны.

Фото: акимат ЗКО

В рамках мероприятия участники почтили память великого мыслителя минутой молчания и возложили цветы к памятнику.

Фото: акимат ЗКО

Творческая молодежь региона прочитала стихи Абая, а артисты областной филармонии исполнили его известные музыкальные произведения.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Дюсупов
Читайте также
В Атырау отметили 180-летие Абай Кунанбайулы
Общество
14:12, Сегодня
В Атырау отметили 180-летие Абай Кунанбайулы
Жагалау Кокшетау стал центром празднования 180-летия Абая
Общество
13:53, Сегодня
Жагалау Кокшетау стал центром празднования 180-летия Абая
День Абая в Шымкенте превратился в настоящий духовно-культурный праздник
Общество
13:08, Сегодня
День Абая в Шымкенте превратился в настоящий духовно-культурный праздник
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: