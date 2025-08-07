Слово Абая звучит в соцсетях: стартовал челлендж к юбилею великого поэта

Алматинские именитые спортсмены и звезды эстрады присоединились к онлайн-челленджу в честь 180-летия Абая.

​С 7 по 10 августа 2025 года в Алматы проходит онлайн-челлендж, приуроченный к 180-летию со дня рождения великого казахского поэта, мыслителя и просветителя Абая Кунанбаева. Инициатива направлена на популяризацию его литературного и философского наследия среди широкой аудитории.

​Цель челленджа – поздравить казахстанцев с этой знаменательной датой и вдохновить участников к переосмыслению и распространению духовных ценностей, заложенных в произведениях поэта.

​К онлайн-челленджу уже присоединились все желающие, в том числе известные представители культуры, спорта, науки, образования, молодежных организаций, политических партий, депутаты, члены Ассамблеи народа Казахстана, а также деятели искусства, медиа и общественной жизни. Среди них – Өктем Алтаев, Асхат Тарғын, Жұбаныш Жексенұлы, Мақсат Базарбаев, Саят Нұрғазин, Дәурен Байбөрі, Марта Төлепберген, Кыргызбаев Гусман и другие.

​Так, казахстанский дзюдоист, бронзовый призер летних Олимпийских игр 2024 года Гусман Кыргызбаев в своем видеопоздравлении прочитал отрывок стихотворения Абая "Сенбежұртқа, тұрса да қанша мақтап".

​Заслуженный деятель Казахстана, яркая звезда казахской эстрады Жұбаныш Жексенұлы исполнил произведение Абая "Қараңғытүнде тау қалғып" и передал эстафету известному певцу Максату Базарбаеву, который, в свою очередь, исполнил отрывок из песни "Көзімнің қарасы".

​Челлендж стремительно набирает популярность и превращается в масштабное культурное движение, объединяющее казахстанцев вокруг вечных ценностей: стремления к знаниям, справедливости, человечности и личностному росту – идеалов, которым всю жизнь следовал Абай.

​Каждый желающий может записать короткое видеопоздравление, зачитав отрывок из произведений Абая – будь то стихи, "Слова назидания" или другие тексты. В завершение видео участники передают эстафету своим друзьям, коллегам, знакомым и подписчикам, призывая их присоединиться к акции.

​Готовые ролики публикуются в социальных сетях TikTok, Instagram, Facebook и Threads с едиными хештегами #Абай180жыл и #Abai180.