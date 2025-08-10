В СКО отмечают 180-летие Абая: более 250 мероприятий во имя великого наследия

В Северо-Казахстанской области отмечают 180-летие выдающегося поэта, мыслителя и просветителя Абая Кунанбаева, сообщает Zakon.kz.

В рамках празднования в регионе в течение года запланировано проведение более 250 культурно-просветительских и научно-познавательных мероприятий.

Фото: акимат СКО

В день рождения Абая в областном центре прошла торжественная церемония возложения цветов у памятника Абаю и Пушкину. Торжественная атмосфера, царившая у памятника, отражала глубокое уважение, которое казахстанцы питают к Абаю – символу национальной мудрости и духовности. В этот знаменательный день жителей региона поздравил аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов.

"Сегодня мы отмечаем не просто юбилей великого человека, а торжество национального духа, культуры и самосознания. Его идеи и наследие продолжают жить в наших сердцах, укрепляя веру в добро, знание и справедливость. Пусть имя Абая и впредь озаряет путь нашей страны к светлому будущему", – отметил глава региона в социальных сетях.

Фото: акимат СКО

На церемонии возложения присутствовали представители общественности, ветеранских организаций, деятели культуры и спорта, Ассамблеи народа Казахстана, этнокультурные объединения, молодежь, а также жители города. У памятника собрались люди разных поколений, чтобы почтить память великого поэта и выразить признательность за его неоценимый вклад в развитие казахской культуры и духовности.

Фото: акимат СКО

"День Абая отмечают не только в Казахстане, но и во многих других странах. Абай – это не только поэт и мыслитель, он был настоящим общественным деятелем, искренне болевшим за судьбу своего народа. Очень отрадно видеть, что даже спустя десятилетия память о нем остается живой и значимой для всех поколений", – поделился председатель совета ветеранов Петропавловска Жангельды Тажин.

Фото: акимат СКО

Также в областном центре состоялся областной конкурс чтецов "Абайдың асыл мұрасы", посвященный жизни и творчеству великого казахского поэта. Он развернулся на концертной площадке Центрального парка. Его участники представили стихотворения великого поэта, а также отрывки из его философских произведений.

Юные таланты демонстрировали любовь к литературному наследию Абая Кунанбаева. Каждое выступление было пропитано душевным теплом. В конкурсе приняли участие дети и подростки разного возраста, начиная с самых младших школьников.

Восьмилетний Егор Несин стал призером в младшей возрастной категории. В знак признания его стараний он получил ценный подарок, ставший дополнительной мотивацией для творческого роста.

Фото: акимат СКО

"Мне очень нравятся произведения Абая. В них затрагиваются важные темы – любовь к Родине, воспитание, а также хорошие и плохие черты человека. Для конкурса я выучил стихотворение "Будь разборчив в пути своем", – поделился мальчик.

Помимо этого, в рамках юбилейной даты в регионе состоялись классные часы, различные конкурсы, поэтические часы, книжные выставки, круглые столы, литературно-музыкальные вечера, творческие челленджи с участием айтыскеров, республиканский семинар-практикум, научно-практическая конференция и другие мероприятия. Они не только укрепляют национальную идентичность, но и вдохновляют молодое поколение ценить культуру, развивать творческие способности и сохранять духовное наследие страны.