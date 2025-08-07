Как выглядит 40-летняя Ерке Есмахан спустя два месяца после третьих родов

Казахстанская певица Ерке Есмахан, недавно ставшая мамой в третий раз, 7 августа опубликовала в сторис Instagram свежее селфи, сообщает Zakon.kz.

На фото Ерке позирует у зеркала в расслабленном, но стильном образе: свободная белая рубашка, светло-голубые лосины и сумка Fendi. Волосы собраны в аккуратный пучок, лицо – без яркого макияжа.

Фото: Instagram/erke_esmahan

В подписи к снимку звезда с иронией написала: "Пора бы уже сходить в салон".

Ерке Есмахан стала мамой в третий раз в июне 2025 года. Через несколько дней она опубликовала фотографии из роддома и подписчики тоже оценили эстетику на кадрах.

