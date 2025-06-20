40-летняя Ерке Есмахан растрогала подписчиков воспоминанием об отце

Известная казахстанская певица Ерке Есмахан рассказала подписчикам в Instagram о дне, который перевернул ее жизнь, сообщает Zakon.kz.

Сегодня, 20 июня 2025 года, в Stories 40-летняя артистка написала:

"Вчера прошло 5 лет со дня смерти моего отца. Папочка, я так сильно соскучилась. Это тот день, который дал понять, что жизнь обманчива, и что все временно".

Фото: Instagram/erke_esmahan

Также Ерке показала видео об отце, которое публиковала в июне 2021 года.

Под публикацией фолловеры Есмахан выразили ей соболезнования, а также поделились своими историями о родителях:

"Каким же светлым человеком был ваш отец".

"Иманды болсын. Прошло 5 лет, как не стало моей матери".

"Когда слышу эту песню, вспоминаю и тоскую о своем отце".

"Я тоже хочу сделать такое же видео в память о своем отце".

Некоторые подписчики отметили, что сыновья Ерке очень похожи на ее отца:

"Муслим, оказывается, похож на дедушку".

"Исламок, кажется, похож на дедушку".

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11 июня 2025 года Ерке Есмахан стала мамой в третий раз. Позднее супруг артистки – певец RaiM – опубликовал кадры с выписки из роддома.