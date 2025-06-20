40-летняя Ерке Есмахан растрогала подписчиков воспоминанием об отце
Фото: Instagram/erke_esmahan
Известная казахстанская певица Ерке Есмахан рассказала подписчикам в Instagram о дне, который перевернул ее жизнь, сообщает Zakon.kz.
Сегодня, 20 июня 2025 года, в Stories 40-летняя артистка написала:
"Вчера прошло 5 лет со дня смерти моего отца. Папочка, я так сильно соскучилась. Это тот день, который дал понять, что жизнь обманчива, и что все временно".
Фото: Instagram/erke_esmahan
Также Ерке показала видео об отце, которое публиковала в июне 2021 года.
Под публикацией фолловеры Есмахан выразили ей соболезнования, а также поделились своими историями о родителях:
- "Каким же светлым человеком был ваш отец".
- "Иманды болсын. Прошло 5 лет, как не стало моей матери".
- "Когда слышу эту песню, вспоминаю и тоскую о своем отце".
- "Я тоже хочу сделать такое же видео в память о своем отце".
Некоторые подписчики отметили, что сыновья Ерке очень похожи на ее отца:
- "Муслим, оказывается, похож на дедушку".
- "Исламок, кажется, похож на дедушку".
11 июня 2025 года Ерке Есмахан стала мамой в третий раз. Позднее супруг артистки – певец RaiM – опубликовал кадры с выписки из роддома.
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